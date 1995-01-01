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    Тимощук: «Точно не пойду в «Спартак». Как бы ни сложилась жизнь»

    Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал, что никогда не станет тренером «Спартака».

    – В этом сезоне Мирча Луческу, легенда донецкого «Шахтера», возглавил киевское «Динамо». Вы легенда в том числе и «Зенита». Представим, что завтра вас позовут главным тренером в «Спартак». Пойдете?

    – В «Спартак» точно нет. Я понимаю Мирчу как человека и специалиста, который хочет работать и добиваться результата. Но лично для меня «Спартак» в любом случае принципиальный соперник. Как бы ни сложилась жизнь, но в этот клуб я точно не пойду тренером.

    • Тимощук входит в тренерский штаб «Зенита» с 2017 года.
    • Украинец играл за «Зенит» с 2007 по 2009-й и с 2013 по 2015-й год.

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    Источник: «СпортЭксперт»

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    Сегодня, 16:37
    Комментарии14
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      Рейтинг: +3725

      rash1959 2 минуты назад

      Ты уже предал свою страну, кто же тебе поверит в дальнейшем. Иуда твоё имя. Да и никому нах ты не усрался в Спартаке.

      1
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      Рейтинг: +22529

      silver29 2 минуты назад

      Вот если бы тебя позвали и ты не пошел тогда бы надувал хохляцкие щеки, а так можно продолжить в Баварию, ПСЖ, Челси....... точно не пойду тренировать.

      0
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      Рейтинг: -107

      Ilya26 9 минут назад

      Смешно это слышать от хохла, который родину на газпремовское бабло променял, походу Миллеру лизнуть захотел, а то чего то контракт не продлевают

      0
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      Рейтинг: +22322

      Боцман59rus 9 минут назад

      Оо, разносчик мячей фантазёрка знатный

      0
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      Рейтинг: +4077

      Fusballer 11 минут назад

      В Спартак Трнава разве что позовут.

      0
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      Рейтинг: +3347

      momwig_ 29 минут назад

      Ох, хорошо-то как! Только уж не передумай!

      2
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      Рейтинг: +5809

      nik55 31 минуту назад

      если бы и хотел но Спартаку ты и даром не нужен------мюллер что выгоняет ?

      3
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      Рейтинг: +3917

      алдан2014 37 минут назад

      Это говорит наихохлейший хохол. Ржачно. Если такой принципиальный то почему поехал работать во враждебную рашу? Гроши не пахнут,вот твой девиз

      4
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      Рейтинг: +1130

      Freyd 38 минут назад

      где дизлайки?:)

      0
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      Рейтинг: +7003

      Сильвербой 39 минут назад

      Ты такой ах...ный специалист, что тебя могут позвать в Спартак?

      3
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