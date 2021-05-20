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  • Тимощук: «Точно не пойду в «Спартак». Как бы ни сложилась жизнь»

Тимощук: «Точно не пойду в «Спартак». Как бы ни сложилась жизнь»

20 мая 2021, 16:37
47

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал, что никогда не станет тренером «Спартака».

– В этом сезоне Мирча Луческу, легенда донецкого «Шахтера», возглавил киевское «Динамо». Вы легенда в том числе и «Зенита». Представим, что завтра вас позовут главным тренером в «Спартак». Пойдете?

– В «Спартак» точно нет. Я понимаю Мирчу как человека и специалиста, который хочет работать и добиваться результата. Но лично для меня «Спартак» в любом случае принципиальный соперник. Как бы ни сложилась жизнь, но в этот клуб я точно не пойду тренером.

  • Тимощук входит в тренерский штаб «Зенита» с 2017 года.
  • Украинец играл за «Зенит» с 2007 по 2009-й и с 2013 по 2015-й год.

Тимощук – о «Зените»: «Думаю, «Барселону» Гвардиолы тоже называли «Империей зла». Если кто-то побеждает, всегда найдутся критики»

Источник: «СпортЭксперт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Тимощук Анатолий
Комментарии (47)
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Сильвербой
1621518412
Ты такой ах...ный специалист, что тебя могут позвать в Спартак?
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алдан2014
1621518509
Это говорит наихохлейший хохол. Ржачно. Если такой принципиальный то почему поехал работать во враждебную рашу? Гроши не пахнут,вот твой девиз
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nik55
1621518854
если бы и хотел но Спартаку ты и даром не нужен------мюллер что выгоняет ?
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momwig_
1621518982
Ох, хорошо-то как! Только уж не передумай!
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Ilya26
1621520194
Смешно это слышать от хохла, который родину на газпремовское бабло променял, походу Миллеру лизнуть захотел, а то чего то контракт не продлевают
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rash1959
1621520623
Ты уже предал свою страну, кто же тебе поверит в дальнейшем. Иуда твоё имя. Да и никому нах ты не усрался в Спартаке.
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ivany4
1621520792
Кто же его в Спартак, да еще главным тренером, позовет?!))) В СЭ такие придумщики, такие сказочники. За счет этого вероятно и держаться на плаву.))
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_Marqella_
1621524113
Любой, уважающий себя тренер не пойдёт в этот полуклуб...
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_Marqella_
1621525920
Горит пукан у хрюшек...
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garet12222
1621540365
может бы Анатолий и согласился пойти в срамтак, если бы сея помойка на что-то претендовала. Хотя Федун уже много лет бабки откладывал, чтоб на юбилей клуба чемпионства купить
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