Тимощук: «Точно не пойду в «Спартак». Как бы ни сложилась жизнь»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал, что никогда не станет тренером «Спартака».

– В этом сезоне Мирча Луческу, легенда донецкого «Шахтера», возглавил киевское «Динамо». Вы легенда в том числе и «Зенита». Представим, что завтра вас позовут главным тренером в «Спартак». Пойдете?

– В «Спартак» точно нет. Я понимаю Мирчу как человека и специалиста, который хочет работать и добиваться результата. Но лично для меня «Спартак» в любом случае принципиальный соперник. Как бы ни сложилась жизнь, но в этот клуб я точно не пойду тренером.

Тимощук входит в тренерский штаб «Зенита» с 2017 года.

Украинец играл за «Зенит» с 2007 по 2009-й и с 2013 по 2015-й год.

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