Тимощук: «Точно не пойду в «Спартак». Как бы ни сложилась жизнь»

Ты уже предал свою страну, кто же тебе поверит в дальнейшем. Иуда твоё имя. Да и никому нах ты не усрался в Спартаке.
Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал, что никогда не станет тренером «Спартака».
– В этом сезоне Мирча Луческу, легенда донецкого «Шахтера», возглавил киевское «Динамо». Вы легенда в том числе и «Зенита». Представим, что завтра вас позовут главным тренером в «Спартак». Пойдете?
– В «Спартак» точно нет. Я понимаю Мирчу как человека и специалиста, который хочет работать и добиваться результата. Но лично для меня «Спартак» в любом случае принципиальный соперник. Как бы ни сложилась жизнь, но в этот клуб я точно не пойду тренером.
- Тимощук входит в тренерский штаб «Зенита» с 2017 года.
- Украинец играл за «Зенит» с 2007 по 2009-й и с 2013 по 2015-й год.
Тимощук – о «Зените»: «Думаю, «Барселону» Гвардиолы тоже называли «Империей зла». Если кто-то побеждает, всегда найдутся критики»