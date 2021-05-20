Тимощук – о «Зените»: «Думаю, «Барселону» Гвардиолы тоже называли «Империей зла». Если кто-то побеждает, всегда найдутся критики»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о критике клуба из Санкт-Петербурга.

– «Зенит» не очень сильно любят в интернете. В основном, конечно, ребята с московской пропиской. Кто-то даже называет «Империей зла». «Зенит» – это «Империя зла»?

– Нет. Вы знаете, можно называть как угодно. Я думаю, ту же «Барселону», которая с Гвардиолой выиграла много титулов, тоже называли «Империей зла».

Если кто-то побеждает, бросает вызов системе, то всегда найдутся люди, которые будут критиковать и не соглашаться с тем, что происходит. Либо это будут, скажем так, «наемные люди», которые будут стараться испортить новостной фон, чтобы отвлечь или сбить концентрацию.

Мы на это не обращаем внимание. У нас есть определенные задачи, которые мы должны выполнять и соответствовать высоким требования такого клуба, как «Зенит». Клуба, который с 2007-го является флагманом российского футбола на европейской арене.