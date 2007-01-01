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    Тимощук – о «Зените»: «Думаю, «Барселону» Гвардиолы тоже называли «Империей зла». Если кто-то побеждает, всегда найдутся критики»

    Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о критике клуба из Санкт-Петербурга.

    – «Зенит» не очень сильно любят в интернете. В основном, конечно, ребята с московской пропиской. Кто-то даже называет «Империей зла». «Зенит» – это «Империя зла»?

    – Нет. Вы знаете, можно называть как угодно. Я думаю, ту же «Барселону», которая с Гвардиолой выиграла много титулов, тоже называли «Империей зла».

    Если кто-то побеждает, бросает вызов системе, то всегда найдутся люди, которые будут критиковать и не соглашаться с тем, что происходит. Либо это будут, скажем так, «наемные люди», которые будут стараться испортить новостной фон, чтобы отвлечь или сбить концентрацию.

    Мы на это не обращаем внимание. У нас есть определенные задачи, которые мы должны выполнять и соответствовать высоким требования такого клуба, как «Зенит». Клуба, который с 2007-го является флагманом российского футбола на европейской арене.

    • «Зенит» в третий раз подряд стал чемпионом России.
    • Клуб из Санкт-Петербурга занял последнее место в группе ЛЧ в двух последних сезонах.

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    Источник: «СпортЭксперт»

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    Сегодня, 15:43
    Комментарии13
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      Рейтинг: -107

      Ilya26 5 минут назад

      Э, хохол тупой, чё несеш то, правильно говорить " империя дрочил продажных"

      0
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      Рейтинг: +8489

      Вомбат 56 минут назад

      Господин Тимощук, вы живете в прошлом. Действительно, победив в чемпионате 2007 года, Зенит бросил вызов ТОГДАШНЕЙ системе (в которой Зенит аккуратно засуживали, да и вообще судейство в те времена было таким, что нынешним судьям подобный беспредел не снился). Но о тех временах, когда люди в кабинетах кому выходить в РПЛ и кому вылетать, давно уже никто не помнит. С 2007 года много воды утекло. Фурсенко и Мутко создали другую систему. Да, админресурс в судействе и в трансферах игроков эта система не задействует и в этом смысле эта система лучше, чем прежняя. Однако это система очень даже комфортная для Зенита. И плохая для российского футбола, потому что в первой половине таблицы РПЛ есть большой разрыв между уровнем футбола и зарплатами игроков. С учетом этого ваши слова о Зените, бросившем бог знает когда вызов системе, звучат просто смешно.

      2
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      Рейтинг: +5171

      Добрый Бобер 1 час назад

      Вот когда "Зенит" поднимет над головой "ушастого" (да не один раз), доказав, что способен побеждать на футбольном поле, а не в кабинетах, как в РПЛ, вот тогда его и можно будет попробовать сравнить с "Барселоной".

      0
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      Рейтинг: +5809

      nik55 1 час назад

      хорошо зализываешь мюллеру-----что контракт скоро закончится ?

      3
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      Рейтинг: +6663

      "supermax" > nik55 40 минут назад

      Семака подсиживает))

      0
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      Рейтинг: +7003

      Сильвербой 1 час назад

      Победители епт...

      1
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      Рейтинг: +12840

      Garrincha58 1 час назад

      Тимоха я думал ты умный мужчина, а на деле кто же сравнивает слона с моськой

      3
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      Рейтинг: +24179

      пьяныйхоровод 1 час назад

      В нынешнем мире Толя , зависть к титулам и победам - ничто , по сравнению с завистью к финансовому благополучию .

      0
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      Рейтинг: +2659

      FENIX-SL 1 час назад

      только Барселона великий клуб

      1
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      Рейтинг: +22322

      Боцман59rus 1 час назад

      А где Зенит побеждает?

      0
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      Рейтинг: +24179

      пьяныйхоровод > Боцман59rus 1 час назад

      РПЛ.

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      Рейтинг: +668

      Untitled-1 > пьяныйхоровод 1 час назад

      а вот Барса ни разу в РПЛ еще не победила!

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      Рейтинг: +4077

      Fusballer > Untitled-1 49 минут назад

      Слабаки!

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