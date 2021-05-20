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  • Тимощук – о «Зените»: «Думаю, «Барселону» Гвардиолы тоже называли «Империей зла». Если кто-то побеждает, всегда найдутся критики»

Тимощук – о «Зените»: «Думаю, «Барселону» Гвардиолы тоже называли «Империей зла». Если кто-то побеждает, всегда найдутся критики»

20 мая 2021, 15:43
13

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о критике клуба из Санкт-Петербурга.

– «Зенит» не очень сильно любят в интернете. В основном, конечно, ребята с московской пропиской. Кто-то даже называет «Империей зла». «Зенит» – это «Империя зла»?

– Нет. Вы знаете, можно называть как угодно. Я думаю, ту же «Барселону», которая с Гвардиолой выиграла много титулов, тоже называли «Империей зла».

Если кто-то побеждает, бросает вызов системе, то всегда найдутся люди, которые будут критиковать и не соглашаться с тем, что происходит. Либо это будут, скажем так, «наемные люди», которые будут стараться испортить новостной фон, чтобы отвлечь или сбить концентрацию.

Мы на это не обращаем внимание. У нас есть определенные задачи, которые мы должны выполнять и соответствовать высоким требования такого клуба, как «Зенит». Клуба, который с 2007-го является флагманом российского футбола на европейской арене.

  • «Зенит» в третий раз подряд стал чемпионом России.
  • Клуб из Санкт-Петербурга занял последнее место в группе ЛЧ в двух последних сезонах.

Источник: «СпортЭксперт»
Россия. Премьер-лига Барселона Зенит Тимощук Анатолий Гвардиола Хосеп
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Боцман59rus
1621515011
А где Зенит побеждает?
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Garrincha58
1621515604
Тимоха я думал ты умный мужчина, а на деле кто же сравнивает слона с моськой
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Сильвербой
1621515828
Победители епт...
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nik55
1621516803
хорошо зализываешь мюллеру-----что контракт скоро закончится ?
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Добрый Бобер
1621516815
Вот когда "Зенит" поднимет над головой "ушастого" (да не один раз), доказав, что способен побеждать на футбольном поле, а не в кабинетах, как в РПЛ, вот тогда его и можно будет попробовать сравнить с "Барселоной".
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Вомбат
1621517397
Господин Тимощук, вы живете в прошлом. Действительно, победив в чемпионате 2007 года, Зенит бросил вызов ТОГДАШНЕЙ системе (в которой Зенит аккуратно засуживали, да и вообще судейство в те времена было таким, что нынешним судьям подобный беспредел не снился). Но о тех временах, когда люди в кабинетах кому выходить в РПЛ и кому вылетать, давно уже никто не помнит. С 2007 года много воды утекло. Фурсенко и Мутко создали другую систему. Да, админресурс в судействе и в трансферах игроков эта система не задействует и в этом смысле эта система лучше, чем прежняя. Однако это система очень даже комфортная для Зенита. И плохая для российского футбола, потому что в первой половине таблицы РПЛ есть большой разрыв между уровнем футбола и зарплатами игроков. С учетом этого ваши слова о Зените, бросившем бог знает когда вызов системе, звучат просто смешно.
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Ilya26
1621520472
Э, хохол тупой, чё несеш то, правильно говорить " империя дрочил продажных"
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mamba9090909
1621533142
Собаки лают, а караван идёт. Зенит ЧЕМПИОН!!!!!!
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general.lizyukov
1621540676
Империей зла называли "Реал", а все вдруг стали др...ть вприсядку © на Барсу, которую местами так откровенно тянули, что стыдно смотреть было (за полуфинал с Челси вовек не отмыться).
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Hektor 84
1621580195
Не сравнивай хер с трамвайной ручкой! Барса Гвардиолы не просто добивалась успехов выигрывая титулы, а при этом показывала сумасшедшую комбинационную игру с контролем мяча. А сениту дарят титулы за счет админ ресурса. А игра команды вообще убогая.
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