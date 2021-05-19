Малком – лучший игрок РПЛ по проценту успешных обводок. Мозес и Влашич – в топ-3

Нападающий «Зенита» Малком стал лучшим игроком РПЛ сезона-2020/21 по проценту успешных обводок.

Бразилец сделал 107 обводок, из которых 82 оказались успешными (77%).

Вторым в рейтинге с показателем 71% стал защитник «Спартака» Виктор Мозес (73 из 103). Тройку замкнул полузащитник ЦСКА Никола Влашич (68%, 103 из 151).

Помимо них в топ-5 вошли форвард ЦСКА Чидера Эджуке (66%, 145 из 221) и хавбек «Краснодара» Реми Кабелла (66%, 83 из 125).