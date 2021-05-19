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  • Малком – лучший игрок РПЛ по проценту успешных обводок. Мозес и Влашич – в топ-3

Малком – лучший игрок РПЛ по проценту успешных обводок. Мозес и Влашич – в топ-3

19 мая 2021, 17:33
13

Нападающий «Зенита» Малком стал лучшим игроком РПЛ сезона-2020/21 по проценту успешных обводок.

Бразилец сделал 107 обводок, из которых 82 оказались успешными (77%).

Вторым в рейтинге с показателем 71% стал защитник «Спартака» Виктор Мозес (73 из 103). Тройку замкнул полузащитник ЦСКА Никола Влашич (68%, 103 из 151).

Помимо них в топ-5 вошли форвард ЦСКА Чидера Эджуке (66%, 145 из 221) и хавбек «Краснодара» Реми Кабелла (66%, 83 из 125).

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Источник: инстаграм РПЛ
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак ЦСКА Краснодар Кабелла Реми Мозес Виктор Малком Влашич Никола Эджуке Чидера
Комментарии (13)
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NewLife
1621436189
Это для каждого за какое количество игрового времени и с какими соперниками ? Сравниваете круглое с холодным ?
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Garrincha58
1621437913
ни разу не увидел у него обводки он никого не обводит, а просто уходит с фланга в центр без продвижения вперёд и это называется обводкой? наверное так обводят только в РПЛ
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Константинн
1621440640
Ну вот, а говорили не стоит своих денег. Считай уже отбил трансфер! Мля, зенит уж не знает как приукрасить свой клуб.
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повiя з Украiни
1621442551
криво посчитали
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paracetamol
1621446737
Малколм красиво играет. Забивал бы еще почаще!
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Томик
1621447433
Да Айртон больше чем Малком обводит. Только ему не считают. Считают количество игроков, мимо которых сместился Малком в проекции. А уж с Мозесом этому миллионеру из Барселоны и рядом не стоять. Ну да ладно, лучший так лучший. Им виднее.
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Ziklop
1621452439
как Малкома не распиаривай всё равно никто не купит.
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Spirit_78
1621454289
Главное, чтобы на матчи с Динамо его не выпускали - опять на целый год вырубят.
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Fancyfall
1621484335
и кто же это считал?))) смешно!
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Fusballer
1621491792
Ай да Малком, ай да Дзюбин сын! Надо было его против Тамбова выпустить. Тогда бы статистика ещё круче была бы!
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