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    Малком – лучший игрок РПЛ по проценту успешных обводок. Мозес и Влашич – в топ-3

    Нападающий «Зенита» Малком стал лучшим игроком РПЛ сезона-2020/21 по проценту успешных обводок.

    Бразилец сделал 107 обводок, из которых 82 оказались успешными (77%).

    Вторым в рейтинге с показателем 71% стал защитник «Спартака» Виктор Мозес (73 из 103). Тройку замкнул полузащитник ЦСКА Никола Влашич (68%, 103 из 151).

    Помимо них в топ-5 вошли форвард ЦСКА Чидера Эджуке (66%, 145 из 221) и хавбек «Краснодара» Реми Кабелла (66%, 83 из 125).

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    Источник: инстаграм РПЛ

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    Сегодня, 17:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7961

      NewLife 18 минут назад

      Это для каждого за какое количество игрового времени и с какими соперниками ? Сравниваете круглое с холодным ?

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