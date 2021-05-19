AS: Хави отклонил предложения от «Боруссии» Д и сборной Бразилии

В последнее время на главного тренера катарского «Аль-Садда» Хави выходили с двумя предложениями о работе. Первое было от дортмундской «Боруссии», которая хотела подписать контракт с испанцем на три сезона. Хави отказался.

Также с Хави связалась сборная Бразилии. Она предложила тренеру войти в штаб Тите до чемпионата мира-2022, а после турнира в Катаре стать главным.