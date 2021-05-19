AS: Хави отклонил предложения от «Боруссии» Д и сборной Бразилии

В последнее время на главного тренера катарского «Аль-Садда» Хави выходили с двумя предложениями о работе. Первое было от дортмундской «Боруссии», которая хотела подписать контракт с испанцем на три сезона. Хави отказался.
Также с Хави связалась сборная Бразилии. Она предложила тренеру войти в штаб Тите до чемпионата мира-2022, а после турнира в Катаре стать главным.
- Оба предложения Хави не заинтересовали, так как сейчас он готов работать либо в «Аль-Садде», либо в «Барселоне».
- Несколько дней назад Хави продлил контракт с катарским клубом.
- Хави уже выиграл 6 трофеев в качестве тренера.
Источник: AS