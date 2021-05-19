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    AS: Хави отклонил предложения от «Боруссии» Д и сборной Бразилии

    В последнее время на главного тренера катарского «Аль-Садда» Хави выходили с двумя предложениями о работе. Первое было от дортмундской «Боруссии», которая хотела подписать контракт с испанцем на три сезона. Хави отказался.

    Также с Хави связалась сборная Бразилии. Она предложила тренеру войти в штаб Тите до чемпионата мира-2022, а после турнира в Катаре стать главным.

    • Оба предложения Хави не заинтересовали, так как сейчас он готов работать либо в «Аль-Садде», либо в «Барселоне».
    • Несколько дней назад Хави продлил контракт с катарским клубом.
    • Хави уже выиграл 6 трофеев в качестве тренера.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 09:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1783

      ItalianFootball 1 час назад

      На Бразилию от Хави я бы посмотрел.

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