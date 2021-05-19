Луческу: «Я был готов бесплатно вернуться в «Шахтер», но клуб выбрал другой путь»

Главный тренер украинского «Динамо» Мирча Луческу рассказал, что в 2019 году был готов вернуться в «Шахтер». Его предложение не приняли в Донецке.

«После ухода из сборной Турции в 2019 году я предлагал свои услуги «Шахтеру» бесплатно. Говорил, что могу вернуться и помогать молодым игрокам. Я чувствовал, что могу и хочу работать, но «Шахтер» выбрал другой путь», – сказал румын.