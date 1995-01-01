Луческу: «Я был готов бесплатно вернуться в «Шахтер», но клуб выбрал другой путь»

Считаю, что все стороны одинаково правы.
Луческу уже 75!!! лет, его тренерские идеи не новы, а окончание карьеры вот уже на носу прямо. Шахтёр выбрал более молодых, прогрессивных специалистов, стратегию развития на будущее.
Динамо же последние годы не бог весть как выступает и проигрывает Шахтёру по результатам и статусу. Сурскис решил сделать ставку на опыт Луческу, и тоже не прогадал - получил трофеи. Но тут вопрос - а что будет через пару сезонов, когда Луческу уйдёт на пенсию? Опять глобальная перестройка в команде, опять метания в поисках нового тренера?
Главный тренер украинского «Динамо» Мирча Луческу рассказал, что в 2019 году был готов вернуться в «Шахтер». Его предложение не приняли в Донецке.
«После ухода из сборной Турции в 2019 году я предлагал свои услуги «Шахтеру» бесплатно. Говорил, что могу вернуться и помогать молодым игрокам. Я чувствовал, что могу и хочу работать, но «Шахтер» выбрал другой путь», – сказал румын.
- Луческу тренировал «Шахтер» в 2004-2016 годах.
- Придя в прошлом году в «Динамо», Луческу выиграл УПЛ.
- Луческу работает тренером с 1979 года.