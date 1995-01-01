Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    2 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    3 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?

    Луческу: «Я был готов бесплатно вернуться в «Шахтер», но клуб выбрал другой путь»

    Главный тренер украинского «Динамо» Мирча Луческу рассказал, что в 2019 году был готов вернуться в «Шахтер». Его предложение не приняли в Донецке.

    «После ухода из сборной Турции в 2019 году я предлагал свои услуги «Шахтеру» бесплатно. Говорил, что могу вернуться и помогать молодым игрокам. Я чувствовал, что могу и хочу работать, но «Шахтер» выбрал другой путь», – сказал румын.

    • Луческу тренировал «Шахтер» в 2004-2016 годах.
    • Придя в прошлом году в «Динамо», Луческу выиграл УПЛ.
    • Луческу работает тренером с 1979 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал Football Hub

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:15
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12040

      Cules2013 1 час назад

      Считаю, что все стороны одинаково правы.
      Луческу уже 75!!! лет, его тренерские идеи не новы, а окончание карьеры вот уже на носу прямо. Шахтёр выбрал более молодых, прогрессивных специалистов, стратегию развития на будущее.
      Динамо же последние годы не бог весть как выступает и проигрывает Шахтёру по результатам и статусу. Сурскис решил сделать ставку на опыт Луческу, и тоже не прогадал - получил трофеи. Но тут вопрос - а что будет через пару сезонов, когда Луческу уйдёт на пенсию? Опять глобальная перестройка в команде, опять метания в поисках нового тренера?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85687
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru