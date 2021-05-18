«Матч ТВ»: у «Нижнего Новгорода» на контракте остаются только три футболиста. Команда вышла в РПЛ

«Нижнему Новгороду» не удалось сохранить большинство футболистов, игравших за команду в сезоне-2020/21.
По информации «Матч ТВ», только у трех игроков долгосрочные контракты с клубом – это вратарь Николай Сысуев, защитник Никита Каккоев и хавбек Мухаммад Султонов.
Остальные либо станут в июне свободными агентами, либо уйдут в связи с истечением срока аренды.
- «Нижний Новгород» вышел в РПЛ вместо «Оренбурга», который не прошел лицензирование.
- Команду может возглавить Александр Кержаков.
Источник: «Матч ТВ»