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  • «Матч ТВ»: у «Нижнего Новгорода» на контракте остаются только три футболиста. Команда вышла в РПЛ

«Матч ТВ»: у «Нижнего Новгорода» на контракте остаются только три футболиста. Команда вышла в РПЛ

18 мая 2021, 16:23
21

«Нижнему Новгороду» не удалось сохранить большинство футболистов, игравших за команду в сезоне-2020/21.

По информации «Матч ТВ», только у трех игроков долгосрочные контракты с клубом – это вратарь Николай Сысуев, защитник Никита Каккоев и хавбек Мухаммад Султонов.

Остальные либо станут в июне свободными агентами, либо уйдут в связи с истечением срока аренды.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород
Комментарии (21)
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AZ
1621344474
Перспективное начало... Один Тамбов вылетел, второй появился...
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Сильвербой
1621345748
Стандартная ситуация, сейчас наберут жопоногих из Тамбова, через пол года РФС будет выделять им деньги на доигровку чемпионата, а через год в ФНЛ!
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Armani nn
1621346143
Блин вот я из Нижнего,а никаких эмоций от новости не испытал.Нет я следил за ФК НН в ФНЛ но после того как за три тура уволили Евдокимова,снова интерес к команде своего города пропал.Меня отец еще в 2002 на матчи Локомотива НН,потом команда хлопнула и я уже в 12 лет начал болеть за Локомотив М,а в Нижнем как создавались команды,так же и закрывались.Нынешний губер вроде норм за футбол топит,но в предверии 800 летия НН врятли в команду вложится.Там местная Швейцария со сроками горит.
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portero
1621347631
Начался отмыв бабла и путешествие назад в ФНЛ...
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vladik12
1621349704
Причем Султонов уровень РПЛ не тянет, т.к. в прошлом году его быстренько выпнули из "Ротора" после выхода в РПЛ.
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Skull_Boy
1621350919
Да сейчас соберут прошлый мусор, который был раскидан по арендам клубами РПЛ + составчик от Ротораи Тамбова, и от топов из ФНЛ, да и Зенит поможет
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Garrincha58
1621352225
новый Тамбов зачем вообще такая команда нужна
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BRO_football
1621359124
Опаньки, вот это интересно. А РФС куда смотрел, когда лицензию выдавал? Ну, ничего страшного. До старта РПЛ осталось пара месяцев. Откроется летнее трансферное окно, Нижний Новгород купит новых хороших футболистов и всё у него будет хорошо.
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ab15488
1621390389
Много раз проторенная дорожка. Красноярский Енисей тоже, когда вышел в рпл разогнал всех игроков, которые, собственно, и вывели команду в рпл. Набрал непонятно кого и радостно слился в фнл. Спасибо Диме аленичеву за это.
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zigbert
1621423328
И что это будет за команда? Сборная клубов?
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