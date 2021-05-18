«Матч ТВ»: у «Нижнего Новгорода» на контракте остаются только три футболиста. Команда вышла в РПЛ

«Нижнему Новгороду» не удалось сохранить большинство футболистов, игравших за команду в сезоне-2020/21.

По информации «Матч ТВ», только у трех игроков долгосрочные контракты с клубом – это вратарь Николай Сысуев, защитник Никита Каккоев и хавбек Мухаммад Султонов.

Остальные либо станут в июне свободными агентами, либо уйдут в связи с истечением срока аренды.