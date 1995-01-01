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    «Матч ТВ»: у «Нижнего Новгорода» на контракте остаются только три футболиста. Команда вышла в РПЛ

    «Нижнему Новгороду» не удалось сохранить большинство футболистов, игравших за команду в сезоне-2020/21.

    По информации «Матч ТВ», только у трех игроков долгосрочные контракты с клубом – это вратарь Николай Сысуев, защитник Никита Каккоев и хавбек Мухаммад Султонов.

    Остальные либо станут в июне свободными агентами, либо уйдут в связи с истечением срока аренды.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:23
    Комментарии18
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      Рейтинг: +12820

      Garrincha58 17 минут назад

      новый Тамбов зачем вообще такая команда нужна

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      Рейтинг: +12235

      Skull_Boy 39 минут назад

      Да сейчас соберут прошлый мусор, который был раскидан по арендам клубами РПЛ + составчик от Ротораи Тамбова, и от топов из ФНЛ, да и Зенит поможет

      1
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      Рейтинг: +5706

      vladik12 59 минут назад

      Причем Султонов уровень РПЛ не тянет, т.к. в прошлом году его быстренько выпнули из "Ротора" после выхода в РПЛ.

      0
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      Рейтинг: +47409

      portero 1 час назад

      Начался отмыв бабла и путешествие назад в ФНЛ...

      3
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      Рейтинг: +4055

      Fusballer 1 час назад

      А это на лицензию никак не влияет? Дебилы...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +514

      Armani nn 1 час назад

      Блин вот я из Нижнего,а никаких эмоций от новости не испытал.Нет я следил за ФК НН в ФНЛ но после того как за три тура уволили Евдокимова,снова интерес к команде своего города пропал.Меня отец еще в 2002 на матчи Локомотива НН,потом команда хлопнула и я уже в 12 лет начал болеть за Локомотив М,а в Нижнем как создавались команды,так же и закрывались.Нынешний губер вроде норм за футбол топит,но в предверии 800 летия НН врятли в команду вложится.Там местная Швейцария со сроками горит.

      2
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      Рейтинг: +20356

      bset > Armani nn 32 минуты назад

      Что за Швейцария? Прям заинтриговал))

      0
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      Рейтинг: +4055

      Fusballer > bset 23 минуты назад

      Так обычно лесопарки с благоустройством называют. В Казани похожий проект есть. И так же называется.

      0
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      Рейтинг: +20356

      bset > Fusballer 13 минут назад

      Ага, загуглил, интересно. Хочу как-нибудь доехать до Нижнего, Казани и Екатеринбурга. У нас тут в Калуге вообще тухляк по сравнению с этими городами. Чтобы нормально отдохнуть, либо в Тулу ехать, либо в Москву.

      0
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      Рейтинг: -443

      Спартач80 1 час назад

      Ну сейчас Зенит подсобит-скинет балласт свой.

      1
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      Рейтинг: +5706

      vladik12 > Спартач80 58 минут назад

      Базаришь.

      1
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      Рейтинг: +6996

      Сильвербой 2 часа назад

      Стандартная ситуация, сейчас наберут жопоногих из Тамбова, через пол года РФС будет выделять им деньги на доигровку чемпионата, а через год в ФНЛ!

      4
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      Рейтинг: +3149

      Semenycch 2 часа назад

      Ну вообще то до начала сезона есть время!

      1
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      Рейтинг: +17623

      vladimir-7 2 часа назад

      Назначат А.Кержакова и остальные игроки уйдут из клуба, разбежавшись
      по другим клубам.

      1
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      Рейтинг: +3174

      Бомбардиръ > vladimir-7 2 часа назад

      Кержаков будет четвертым, то есть играющим тренером)

      1
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      Рейтинг: +17623

      vladimir-7 > Бомбардиръ 2 часа назад

      Игроки хотят играть и повышать свое мастерство у
      настоящего тренера, а не у играющего физрука

      1
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