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    Дзюба – о 203-м голе: «Безумно горжусь! Мало кто в России выбивает такую цифру за карьеру»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился эмоциями после покера в ворота «Тамбова» (5:1) и победы в гонке бомбардиров РПЛ.

    – Ваши чувства по поводу победы в бомбардирской гонке?

    – Я не расстроился бы, если бы мы с Сердаром снова повторились, забив по 19. Но сама цифра 20 – это навсегда. И 203 гола в карьере – мало кто в России выбивает такую цифру. Безумно горжусь этим достижением!

    Еще раз спасибо партнерам. И спасибо болельщикам, которые пришли сегодня в Саранске и очень поддерживали. Спасибо и тем ребятам, которые кричали на меня и обзывали – они меня тоже мотивируют.

    Меня покорил один парень в черных очках – не знаю, кто ты, но ты лучший! Во всех этих оскорблениях стоит один парень, хлопает и говорит: «Браво, Дзюба!». Как в кино – мы стоим и смотрим друг на друга. Это была любовь, это было красиво!» – сказал Дзюба.

    • Нападающий «Зенита» стал лучшим бомбардиром в истории РПЛ с 137 голами. Он обошел Александра Кержакова.
    • Дзюба – 2-й бомбардир в истории сборной России.
    • Дзюба – воспитанник «Спартака», там начинал карьеру.

    Дзюба – о 20 голах в РПЛ: «Буду проставляться. Азмун, наверное, с коня упал»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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