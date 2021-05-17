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  • Дзюба – о 203-м голе: «Безумно горжусь! Мало кто в России выбивает такую цифру за карьеру»

Дзюба – о 203-м голе: «Безумно горжусь! Мало кто в России выбивает такую цифру за карьеру»

17 мая 2021, 01:48
22

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился эмоциями после покера в ворота «Тамбова» (5:1) и победы в гонке бомбардиров РПЛ.

– Ваши чувства по поводу победы в бомбардирской гонке?

– Я не расстроился бы, если бы мы с Сердаром снова повторились, забив по 19. Но сама цифра 20 – это навсегда. И 203 гола в карьере – мало кто в России выбивает такую цифру. Безумно горжусь этим достижением!

Еще раз спасибо партнерам. И спасибо болельщикам, которые пришли сегодня в Саранске и очень поддерживали. Спасибо и тем ребятам, которые кричали на меня и обзывали – они меня тоже мотивируют.

Меня покорил один парень в черных очках – не знаю, кто ты, но ты лучший! Во всех этих оскорблениях стоит один парень, хлопает и говорит: «Браво, Дзюба!». Как в кино – мы стоим и смотрим друг на друга. Это была любовь, это было красиво!» – сказал Дзюба.

  • Нападающий «Зенита» стал лучшим бомбардиром в истории РПЛ с 137 голами. Он обошел Александра Кержакова.
  • Дзюба – 2-й бомбардир в истории сборной России.
  • Дзюба – воспитанник «Спартака», там начинал карьеру.

Дзюба – о 20 голах в РПЛ: «Буду проставляться. Азмун, наверное, с коня упал»

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (22)
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black and yellow
1621214316
левандовский тебе бы 100 отгрузил в рпл и ещё бы за шиворот напихал в догонку
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valiknavashinsky
1621223754
О,у Дзюбы новая любовь,"парень в черных очках,не знаю кто ты,но ты лучший,это была любовь,это было красиво"!!!Азмун наверное приревнует,и уйдет из Зенита.
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житель СПб
1621224408
Артем, что же опять про любовь и мужчин?! Ведь детей не от них делают...
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piligrim1986
1621226849
ну зюба у нас спец по тамбовам и люксембургам
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Oldtrafford83
1621228532
Защитники Тамбова расступались перед легендой как школьники,настолько были ошарашены его мастерством,в итоге Тёма стал лучшим бомбардиром РПЛ, Азмун не играл,совпадение,не думаю))
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neveldomha
1621229553
Надеюсь, что 204 будет в ворота Бельгии. Иначе...любовь зла).
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xkixerx
1621233746
Для наших деревьев цифра 20 это навсегда.....Боже, какой же слабый у нас чемпионат....
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Axe111
1621241761
Ужас.....гордиться 20 голами в этой помойке лол
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NewLife
1621243243
Зюба, это я был в черных очках, но теперь мы любим друг друга с Сердаром, а ты больше не приставай ко мне, противный)))
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Дедуктор
1621247324
Дзюба, Смолов, Веллитон, Думбия, Вагнер Лав (насчет него не уверен). Всё. Больше никто в РПЛ 20 не забивал. Т.е., РПЛ это одна из самых сложных лиг для забивания голов. К примеру, в Чехии и Голландии наши "бомбардиры" забивали намного больше. Булыкин, вообще, сподобился в Клуб Г.Федотова войти. При том, что в РПЛ забивал 2 гола за сезон.
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