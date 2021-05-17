Дзюба – о 203-м голе: «Безумно горжусь! Мало кто в России выбивает такую цифру за карьеру»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился эмоциями после покера в ворота «Тамбова» (5:1) и победы в гонке бомбардиров РПЛ.

– Ваши чувства по поводу победы в бомбардирской гонке?

– Я не расстроился бы, если бы мы с Сердаром снова повторились, забив по 19. Но сама цифра 20 – это навсегда. И 203 гола в карьере – мало кто в России выбивает такую цифру. Безумно горжусь этим достижением!

Еще раз спасибо партнерам. И спасибо болельщикам, которые пришли сегодня в Саранске и очень поддерживали. Спасибо и тем ребятам, которые кричали на меня и обзывали – они меня тоже мотивируют.

Меня покорил один парень в черных очках – не знаю, кто ты, но ты лучший! Во всех этих оскорблениях стоит один парень, хлопает и говорит: «Браво, Дзюба!». Как в кино – мы стоим и смотрим друг на друга. Это была любовь, это было красиво!» – сказал Дзюба.

Нападающий «Зенита» стал лучшим бомбардиром в истории РПЛ с 137 голами. Он обошел Александра Кержакова.

Дзюба – 2-й бомбардир в истории сборной России.

Дзюба – воспитанник «Спартака», там начинал карьеру.

Дзюба – о 20 голах в РПЛ: «Буду проставляться. Азмун, наверное, с коня упал»