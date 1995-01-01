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    Дзюба – о 20 голах в РПЛ: «Буду проставляться. Азмун, наверное, с коня упал»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба дал комментарий после матча с «Тамбовом» (5:1). Форвард забил в этой встрече четыре гола и занял первое место в гонке бомбардиров РПЛ.

    – Эмоции самые восхитительные. Ехал сюда, чтобы... Буду-буду проставляться обязательно. Сын родился третий, 200-й гол, да еще и покер. И обогнал Сердара, Сердар, наверное, с коня упал, когда катался у себя.

    – А вы помните, когда в последний раз забивали 4 гола за матч?

    – Мне кажется, за сборную я как-то забивал.

    – А на каком стадионе?

    – Здесь, по-моему.

    – Да, в матче с Сан-Марино.

    – Точно, Саранск. Это вообще мой любимый стадион. Надо ж так – четыре удалось забить. Спасибо моим партнерам. Пять голов. Короче, 76 голов [у «Зенита» в сезоне РПЛ] – по-моему, повторили рекорд «Спартака», я где-то видел, читал.

    – Я понял, для вас важно рекорд «Спартака» повторить?

    – Нет, просто рекорды бить приятно – когда закончишь, будешь вспоминать такие мгновения.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: -919

      СуперПАВ9 15 минут назад

      Смолов забивал 2 года плдряд по 20 а у него травмы были так бы он миним по 30 клал

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      Рейтинг: +3920

      Fusballer 15 минут назад

      Аршавин громил Ливерпуль как-то р вот это было круто! Даже Смолов забивал Реалу и Барсе. А тут...

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      Рейтинг: +3920

      Fusballer 16 минут назад

      Сан-Марино, Тамбов! От этих названий вся Европа трепещет!

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      Рейтинг: +8498

      KOLBIS 1 час назад

      Попахивает это все...Так же как и перенос игры Уфы и Оружейников...Неприятно...

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      Рейтинг: +236

      Константинн > KOLBIS 31 минуту назад

      Попахивает??? Тут все яснее ясного, был приказ , ни кому не забивать кроме дерева, а Азмун вообще играл? Просто я не интересуюсь играми зенита , т.к это все что угодно но только не футбольный клуб.

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