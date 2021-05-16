Дзюба – о 20 голах в РПЛ: «Буду проставляться. Азмун, наверное, с коня упал»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба дал комментарий после матча с «Тамбовом» (5:1). Форвард забил в этой встрече четыре гола и занял первое место в гонке бомбардиров РПЛ.

– Эмоции самые восхитительные. Ехал сюда, чтобы... Буду-буду проставляться обязательно. Сын родился третий, 200-й гол, да еще и покер. И обогнал Сердара, Сердар, наверное, с коня упал, когда катался у себя.

– А вы помните, когда в последний раз забивали 4 гола за матч?

– Мне кажется, за сборную я как-то забивал.

– А на каком стадионе?

– Здесь, по-моему.

– Да, в матче с Сан-Марино.

– Точно, Саранск. Это вообще мой любимый стадион. Надо ж так – четыре удалось забить. Спасибо моим партнерам. Пять голов. Короче, 76 голов [у «Зенита» в сезоне РПЛ] – по-моему, повторили рекорд «Спартака», я где-то видел, читал.

– Я понял, для вас важно рекорд «Спартака» повторить?

– Нет, просто рекорды бить приятно – когда закончишь, будешь вспоминать такие мгновения.