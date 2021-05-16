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  • Дзюба – о 20 голах в РПЛ: «Буду проставляться. Азмун, наверное, с коня упал»

Дзюба – о 20 голах в РПЛ: «Буду проставляться. Азмун, наверное, с коня упал»

16 мая 2021, 19:27
12

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба дал комментарий после матча с «Тамбовом» (5:1). Форвард забил в этой встрече четыре гола и занял первое место в гонке бомбардиров РПЛ.

– Эмоции самые восхитительные. Ехал сюда, чтобы... Буду-буду проставляться обязательно. Сын родился третий, 200-й гол, да еще и покер. И обогнал Сердара, Сердар, наверное, с коня упал, когда катался у себя.

– А вы помните, когда в последний раз забивали 4 гола за матч?

– Мне кажется, за сборную я как-то забивал.

– А на каком стадионе?

– Здесь, по-моему.

– Да, в матче с Сан-Марино.

– Точно, Саранск. Это вообще мой любимый стадион. Надо ж так – четыре удалось забить. Спасибо моим партнерам. Пять голов. Короче, 76 голов [у «Зенита» в сезоне РПЛ] – по-моему, повторили рекорд «Спартака», я где-то видел, читал.

– Я понял, для вас важно рекорд «Спартака» повторить?

– Нет, просто рекорды бить приятно – когда закончишь, будешь вспоминать такие мгновения.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Азмун Сердар
Комментарии (12)
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KOLBIS
1621183109
Попахивает это все...Так же как и перенос игры Уфы и Оружейников...Неприятно...
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Fusballer
1621185878
Сан-Марино, Тамбов! От этих названий вся Европа трепещет!
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Fusballer
1621185928
Аршавин громил Ливерпуль как-то р вот это было круто! Даже Смолов забивал Реалу и Барсе. А тут...
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Hektor 84
1621188677
С твоего коня упал? Поди в раздевалке? Где видео)))
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Ilya26
1621190083
Ты, задрот, Миллеру проставься в первую очередь, кончита
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DOCTOR PENALTY
1621190973
Дзюба забивает только сильнейшим. Гроза ТОПов!
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САДЫЧОК
1621191961
Это же надо умудриться забивать за Зенит и сборную и быть освистаным , посланным собственными болельщиками и не только !!! Всё потому , что король голый-Липовый ! Дзюба-бревно !
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житель СПб
1621192082
Да уж, Азмун сильно удивился (неприятно...).
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Владислав Vlad
1621193576
Ну, как же теперь "лучшего бомбардира" не взять на Евро?))))
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