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    Широков: «Тедеско – не тренер для «Спартака». При нем клуб ни в чем не добавил»

    Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался о еврокубковых перспективах «Спартака» и «Локомотива».

    «Развязка была вполне ожидаемой: я предполагал, что «Спартак» не выиграет, но нужного результата добьeтся. Они с этой задачей справились, пусть и неуверенно. «Локо» тоже долго мучился, победил, но это им ничего не принесло.

    Светит ли что-то «Спартаку» и «Локо» в еврокубках? До еврокубков ещe несколько месяцев, надо пройти квалификацию. Их может ещe и не быть.

    «Спартак» мог претендовать в РПЛ и на большее, но играл неровно. Второе место – хороший результат. Хорошо ли, что уходит Тедеско? Покажет только время. Но мне кажется, что это не тренер для «Спартака», при нeм он ни в чeм не добавил», – сказал Широков.

    • У «Спартака» в следующем сезоне будет новый тренер.
    • «Спартак» стартует в ЛЧ с 3-го квалификационного раунда. «Локомотив» попал в группу Лиги Европы.
    • Последний раз «Спартак» играл в Лиге чемпионов в сезоне-2018/19.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12243

      Persona_non_Grata 36 минут назад

      Ну Широков известный *издабол , поэтому его мнение недорогого стоит .

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      Рейтинг: +10169

      Hektor 84 42 минуты назад

      Тебя что ли надо было назначить главным тренером Спартака? Кто этому идиоту вопросы задает?

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