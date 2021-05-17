Широков: «Тедеско – не тренер для «Спартака». При нем клуб ни в чем не добавил»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался о еврокубковых перспективах «Спартака» и «Локомотива».

«Развязка была вполне ожидаемой: я предполагал, что «Спартак» не выиграет, но нужного результата добьeтся. Они с этой задачей справились, пусть и неуверенно. «Локо» тоже долго мучился, победил, но это им ничего не принесло.

Светит ли что-то «Спартаку» и «Локо» в еврокубках? До еврокубков ещe несколько месяцев, надо пройти квалификацию. Их может ещe и не быть.

«Спартак» мог претендовать в РПЛ и на большее, но играл неровно. Второе место – хороший результат. Хорошо ли, что уходит Тедеско? Покажет только время. Но мне кажется, что это не тренер для «Спартака», при нeм он ни в чeм не добавил», – сказал Широков.