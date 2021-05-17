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  • Широков: «Тедеско – не тренер для «Спартака». При нем клуб ни в чем не добавил»

Широков: «Тедеско – не тренер для «Спартака». При нем клуб ни в чем не добавил»

17 мая 2021, 00:27
10

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался о еврокубковых перспективах «Спартака» и «Локомотива».

«Развязка была вполне ожидаемой: я предполагал, что «Спартак» не выиграет, но нужного результата добьeтся. Они с этой задачей справились, пусть и неуверенно. «Локо» тоже долго мучился, победил, но это им ничего не принесло.

Светит ли что-то «Спартаку» и «Локо» в еврокубках? До еврокубков ещe несколько месяцев, надо пройти квалификацию. Их может ещe и не быть.

«Спартак» мог претендовать в РПЛ и на большее, но играл неровно. Второе место – хороший результат. Хорошо ли, что уходит Тедеско? Покажет только время. Но мне кажется, что это не тренер для «Спартака», при нeм он ни в чeм не добавил», – сказал Широков.

  • У «Спартака» в следующем сезоне будет новый тренер.
  • «Спартак» стартует в ЛЧ с 3-го квалификационного раунда. «Локомотив» попал в группу Лиги Европы.
  • Последний раз «Спартак» играл в Лиге чемпионов в сезоне-2018/19.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Широков Роман Тедеско Доменико
Комментарии (10)
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Hektor 84
1621201812
Тебя что ли надо было назначить главным тренером Спартака? Кто этому идиоту вопросы задает?
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Дядя Серёжа
1621214173
Широкий диапазон мышления, однако...
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Дедуктор
1621217034
В принципе, Широков прав. В Спартаке собран самый мощный состав в РПЛ. Но этот состав за сезон так и остался плохо сыгранным и тактически ограниченным. Грамотный тренер с этим составом может и должен добиться много большего.
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партизан84
1621229884
еще один "ветеран" Спартака проснулся. пора уже для таких термин придумать)
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САДЫЧОК
1621230500
Широков высокомерный тип ! Это ты ничего не добился на международном уровне ! Тедеско вывел в Лигу Чемпионов -это успех !
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kvm
1621231465
этого гопника ещё не посадили?
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zigbert
1621260008
Эксперт от него никудышный.
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