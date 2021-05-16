«Акрон» остается в ФНЛ в связи с отсутствием лицензии у «Тамбова»

ФНЛ официально сообщила, что по итогам сезона «Акрон» не вылетает в низший дивизион, несмотря на то что финишировал в зоне вылета. Сохранение тольяттинцев связано с «Тамбовом».

«В связи с неподачей заявки на лицензирование на следующий сезон футбольным клубом «Тамбов» тольяттинский клуб получил приоритетное право остаться в ФНЛ как занявший по итогам сезона более высокое место и имеющий соответствующую лицензию РФС», – написала ФНЛ.