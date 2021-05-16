Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Акрон» остается в ФНЛ в связи с отсутствием лицензии у «Тамбова»

«Акрон» остается в ФНЛ в связи с отсутствием лицензии у «Тамбова»

16 мая 2021, 11:39
3

ФНЛ официально сообщила, что по итогам сезона «Акрон» не вылетает в низший дивизион, несмотря на то что финишировал в зоне вылета. Сохранение тольяттинцев связано с «Тамбовом».

«В связи с неподачей заявки на лицензирование на следующий сезон футбольным клубом «Тамбов» тольяттинский клуб получил приоритетное право остаться в ФНЛ как занявший по итогам сезона более высокое место и имеющий соответствующую лицензию РФС», – написала ФНЛ.

  • Сезон-2020/21 был для «Акрона» дебютным в ФНЛ.
  • Новый сезон ФНЛ стартует в июле.
  • «Тамбов» сегодня, 16 мая, проведет последний матч как профессиональный клуб.

Источник: ФНЛ
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига Акрон Тамбов
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1621155760
всё не по спортивному принципу зачем тогда вообще играют может и ещё кому нибудь лицензию зарубят тогда и Томь останется глядишь Кержаков не уйдёт в Нижний Новгород
Ответить
Январь 59
1621157951
Это типа из РПЛ сразу в ПФЛ? Это как? Чемпионат России заканчивается сегодня, Уфа и Арсенал могут тоже вылететь на прямую, и что тоже сразу в ПФЛ? Не уж то регламент прохождения лицензирования нужно начинать с середины сезона? А Уфа и Арсенал уже прошли процедуру лицензирования в ФНЛ? Или тоже прямиком в ПФл в случае поражения сегодня?
Ответить
Январь 59
1621158099
А Ротор прошел процедуру лицензирования в ФНЛ? В случае поражения он вылетает из РПЛ.
Ответить
Главные новости
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
9
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
4
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
4
Все новости
Все новости
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
Вчера, 21:25
«Сочи» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Дегтеву
Вчера, 13:50
5
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
27 августа
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
27 августа
2
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
27 августа
У клуба ФНЛ заблокировали счета
26 августа
ФотоВоспитанник «Краснодара», от которого отказалось «Торпедо», нашел новый клуб
26 августа
ФотоИгрок «Краснодара» перешел в московский клуб и забил в первом же матче
26 августа
ФотоКлуб Первой лиги уволил главного тренера
26 августа
2
Генич сказал, где продолжит карьеру Дзюба: «Может вести шоу со Слуцким на ТНТ»
26 августа
1
ФотоВратарь «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
23 августа
1
Экс-капитану «Торпедо» ампутировали часть ноги
22 августа
3
ФотоВоспитанник «Краснодара», выигрывавший серебро Евро U-19, ушел из клуба РПЛ в Первую лигу
22 августа
«Локомотив» рассматривает восемь полузащитников
22 августа
5
КДК отказался засчитать техническое поражение московскому клубу
21 августа
Юран – о «котятах» в «Урале»: «Избавляться от таких игроков – это естественно»
21 августа
Юран: «Мне нужна команда с большими яйцами!»
21 августа
21
Московский клуб продлил контракт с легионером из Мали
21 августа
1
Юран заявил, что в «Серикспоре» ему должны «на хлебушек»
21 августа
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
20 августа
6
Экс-защитник сборной России перешел в клуб Басты
20 августа
Юран честно ответил, почему покинул «СКА-Хабаровск» через 2 недели после назначения
20 августа
5
«Класс засуньте в пятую точку»: Юран – о специфике ФНЛ
20 августа
2
«Нижний Новгород» впервые проиграл в сезоне Первой лиги
19 августа
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
19 августа
Байрамян рассказал о методах Юрана
19 августа
1
ФотоКлуб Первой лиги расстался с экс-спартаковцем – одним из 26 новичков, подписанных в июле
19 августа
«Челябинск» подал протест на результат матча с «Торпедо»
18 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+