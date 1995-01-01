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    «Акрон» остается в ФНЛ в связи с отсутствием лицензии у «Тамбова»

    ФНЛ официально сообщила, что по итогам сезона «Акрон» не вылетает в низший дивизион, несмотря на то что финишировал в зоне вылета. Сохранение тольяттинцев связано с «Тамбовом».

    «В связи с неподачей заявки на лицензирование на следующий сезон футбольным клубом «Тамбов» тольяттинский клуб получил приоритетное право остаться в ФНЛ как занявший по итогам сезона более высокое место и имеющий соответствующую лицензию РФС», – написала ФНЛ.

    • Сезон-2020/21 был для «Акрона» дебютным в ФНЛ.
    • Новый сезон ФНЛ стартует в июле.
    • «Тамбов» сегодня, 16 мая, проведет последний матч как профессиональный клуб.

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    Источник: ФНЛ

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    Сегодня, 11:39
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1551

      Январь 59 2 часа назад

      А Ротор прошел процедуру лицензирования в ФНЛ? В случае поражения он вылетает из РПЛ.

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      Рейтинг: +1551

      Январь 59 2 часа назад

      Это типа из РПЛ сразу в ПФЛ? Это как? Чемпионат России заканчивается сегодня, Уфа и Арсенал могут тоже вылететь на прямую, и что тоже сразу в ПФЛ? Не уж то регламент прохождения лицензирования нужно начинать с середины сезона? А Уфа и Арсенал уже прошли процедуру лицензирования в ФНЛ? Или тоже прямиком в ПФл в случае поражения сегодня?

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      Рейтинг: +12772

      Garrincha58 2 часа назад

      всё не по спортивному принципу зачем тогда вообще играют может и ещё кому нибудь лицензию зарубят тогда и Томь останется глядишь Кержаков не уйдёт в Нижний Новгород

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