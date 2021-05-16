Агент Селюк: «Доволен, что Конате переходит в «Ахмат». С Мохамедом грозненцы будут намного выше в таблице»

Трансфер форварда «Химок» Мохамеда Конате в «Ахмат» подтвердил его агент Дмитрий Селюк. Переход состоится в межсезонье.

«16 мая Конате проведет свой заключительный матч за «Химки» и после этого он перейдет в футбольный клуб «Ахмат». В понедельник-вторник будут улажены последние штрихи и Конате подпишет контракт.

Я доволен тем, что он переходит в грозненский клуб. Андрей Викторович Талалаев его очень хорошо знает. Я уверен, что Конате принесет большую пользу своему будущему клубу. Вы можете посмотреть на каком месте сегодня находится «Ахмат». В следующем сезоне я уверен, что они вместе с Конате будут намного выше», – сказал Селюк.