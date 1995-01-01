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    Агент Селюк: «Доволен, что Конате переходит в «Ахмат». С Мохамедом грозненцы будут намного выше в таблице»

    Трансфер форварда «Химок» Мохамеда Конате в «Ахмат» подтвердил его агент Дмитрий Селюк. Переход состоится в межсезонье.

    «16 мая Конате проведет свой заключительный матч за «Химки» и после этого он перейдет в футбольный клуб «Ахмат». В понедельник-вторник будут улажены последние штрихи и Конате подпишет контракт.

    Я доволен тем, что он переходит в грозненский клуб. Андрей Викторович Талалаев его очень хорошо знает. Я уверен, что Конате принесет большую пользу своему будущему клубу. Вы можете посмотреть на каком месте сегодня находится «Ахмат». В следующем сезоне я уверен, что они вместе с Конате будут намного выше», – сказал Селюк.

    • В Химках игрок выступает с сентября.
    • Ранее он выступал в России за «Урал» и «Тамбов».
    • «Химки» в нынешнем сезоне финишируют в РПЛ выше «Ахмата».

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 08:48
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2263

      Алехсбургер. 1 час назад

      Перепродал каку -возьми с полки пирожок.

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      Рейтинг: +14

      Lucky_Strike 1 час назад

      3 мяча за 25 игр супер нападающий и как бы Бавария с МС не перехватили бы игрока

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