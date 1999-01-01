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    «Печальная новость». Ибрагимович из-за травмы пропустит Евро-2020

    Нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович пропустит Евро-2020. Об этом сообщил тренер шведов Янне Андерссон.

    «Травма, увы, не позволит Златану участвовать в Евро-2020. Печальная новость. Надеюсь, Ибрагимович вернется на поле как можно скорее», – сказал Андерссон.

    • 39-летний форвард получил повреждение в игре с «Ювентусом» (3:0) на прошлой неделе.
    • Ибрагимович забил 17 голов и сделал 3 ассиста в 27 матчах этого сезона.
    • Швеция на Евро-2020 сыграет в группе с Испанией, Польшей, Словакией.

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 16:47
    Комментарии2
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      Рейтинг: +47344

      portero 13 минут назад

      Шведам печаль, а нам пофиг на них у нас другая группа...

      1
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      Рейтинг: +12003

      Cules2013 > portero 9 минут назад

      да всем должно быть жаль, т.к. турнир потерял такого харизматичного игрока

      2
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