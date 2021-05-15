«Печальная новость». Ибрагимович из-за травмы пропустит Евро-2020

Нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович пропустит Евро-2020. Об этом сообщил тренер шведов Янне Андерссон.

«Травма, увы, не позволит Златану участвовать в Евро-2020. Печальная новость. Надеюсь, Ибрагимович вернется на поле как можно скорее», – сказал Андерссон.