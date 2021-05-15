«Печальная новость». Ибрагимович из-за травмы пропустит Евро-2020

Нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович пропустит Евро-2020. Об этом сообщил тренер шведов Янне Андерссон.
«Травма, увы, не позволит Златану участвовать в Евро-2020. Печальная новость. Надеюсь, Ибрагимович вернется на поле как можно скорее», – сказал Андерссон.
- 39-летний форвард получил повреждение в игре с «Ювентусом» (3:0) на прошлой неделе.
- Ибрагимович забил 17 голов и сделал 3 ассиста в 27 матчах этого сезона.
- Швеция на Евро-2020 сыграет в группе с Испанией, Польшей, Словакией.
Источник: Football Italia