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    Экс-игрок «Интера» Вентола: «Лаутаро Мартинес перейдет в «Атлетико»

    Бывший форвард «Интера» и других команд Никола Вентола сообщил в инстаграм-эфире, что знает следующий клуб Лаутаро Мартинеса. Форвард переедет в Мадрид.

    «Я собираюсь сбросить [информационную] бомбу: птичка доложила мне, что Лаутаро будет играть за мадридский «Атлетико».

    Все устроено, и они собираются заплатить ему много денег», – сказал Вентола.

    • Мартинес стоит 70 миллионов евро.
    • «Интер» в этом сезоне взял скудетто.
    • Мартинес провел в сезоне Серии А 36 матчей, забил 16 голов, сделал 4 результативных паса.

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    Источник: AS

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