Экс-игрок «Интера» Вентола: «Лаутаро Мартинес перейдет в «Атлетико»

Бывший форвард «Интера» и других команд Никола Вентола сообщил в инстаграм-эфире, что знает следующий клуб Лаутаро Мартинеса. Форвард переедет в Мадрид.

«Я собираюсь сбросить [информационную] бомбу: птичка доложила мне, что Лаутаро будет играть за мадридский «Атлетико».

Все устроено, и они собираются заплатить ему много денег», – сказал Вентола.