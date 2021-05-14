Экс-игрок «Интера» Вентола: «Лаутаро Мартинес перейдет в «Атлетико»

Бывший форвард «Интера» и других команд Никола Вентола сообщил в инстаграм-эфире, что знает следующий клуб Лаутаро Мартинеса. Форвард переедет в Мадрид.
«Я собираюсь сбросить [информационную] бомбу: птичка доложила мне, что Лаутаро будет играть за мадридский «Атлетико».
Все устроено, и они собираются заплатить ему много денег», – сказал Вентола.
- Мартинес стоит 70 миллионов евро.
- «Интер» в этом сезоне взял скудетто.
- Мартинес провел в сезоне Серии А 36 матчей, забил 16 голов, сделал 4 результативных паса.
Источник: AS