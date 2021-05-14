«Р-Спорт»: «Зенит» не интересуется Консейсау, клуб доверяет Семаку

Семак: "РПЛ важнее еврокубков"
Зенит: "Именно это мы и хотели услышать"
«Зенит» не ищет замену для главного тренера команды Сергея Семака.
Ранее сообщалось, что петербургский клуб может пригласить Сержиу Консейсау, который возглавляет «Порту».
«В «Зените» не рассматривают кандидатуру Сержиу Консейсау и в принципе не планируют искать тренера на замену Сергею Семаку, которому доверяют», – сообщил источник «Р-Спорт».
- Семак тренирует «Зенит» с лета 2018 года.
- Под его руководством команда стала чемпионом России три раза подряд.
- Контракт специалиста с клубом рассчитан до конца следующего сезона.