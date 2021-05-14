«Р-Спорт»: «Зенит» не интересуется Консейсау, клуб доверяет Семаку

«Зенит» не ищет замену для главного тренера команды Сергея Семака.

Ранее сообщалось, что петербургский клуб может пригласить Сержиу Консейсау, который возглавляет «Порту».

«В «Зените» не рассматривают кандидатуру Сержиу Консейсау и в принципе не планируют искать тренера на замену Сергею Семаку, которому доверяют», – сообщил источник «Р-Спорт».