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    «Р-Спорт»: «Зенит» не интересуется Консейсау, клуб доверяет Семаку

    «Зенит» не ищет замену для главного тренера команды Сергея Семака.

    Ранее сообщалось, что петербургский клуб может пригласить Сержиу Консейсау, который возглавляет «Порту».

    «В «Зените» не рассматривают кандидатуру Сержиу Консейсау и в принципе не планируют искать тренера на замену Сергею Семаку, которому доверяют», – сообщил источник «Р-Спорт».

    • Семак тренирует «Зенит» с лета 2018 года.
    • Под его руководством команда стала чемпионом России три раза подряд.
    • Контракт специалиста с клубом рассчитан до конца следующего сезона.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 13:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +20271

      bset 10 минут назад

      Семак: "РПЛ важнее еврокубков"
      Зенит: "Именно это мы и хотели услышать"

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