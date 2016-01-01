Record: тренер «Порту» Консейсау может сменить Семака в «Зените»

Если только со своими игроками, ждем продолжения списка кандидатов...
Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау может возглавить «Зенит».
По информации Record, клуб из Санкт-Петербурга интересуется 46-летним португальцем. Помимо «Зенита» Консейсау также интересуются «Милан» и «Марсель». Отмечается, что тренер уже получил конкретные предложения.
- Консейсау тренирует «Порту» с 2017 года.
- Клуб под его руководством дважды выигрывал чемпионат Португалии.
- В этом сезоне «Порту» дошел до четвертьфинала ЛЧ, выбив «Ювентус» в 1/8 финала.