Record: тренер «Порту» Консейсау может сменить Семака в «Зените»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау может возглавить «Зенит».

По информации Record, клуб из Санкт-Петербурга интересуется 46-летним португальцем. Помимо «Зенита» Консейсау также интересуются «Милан» и «Марсель». Отмечается, что тренер уже получил конкретные предложения.