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    Record: тренер «Порту» Консейсау может сменить Семака в «Зените»

    Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау может возглавить «Зенит».

    По информации Record, клуб из Санкт-Петербурга интересуется 46-летним португальцем. Помимо «Зенита» Консейсау также интересуются «Милан» и «Марсель». Отмечается, что тренер уже получил конкретные предложения.

    • Консейсау тренирует «Порту» с 2017 года.
    • Клуб под его руководством дважды выигрывал чемпионат Португалии.
    • В этом сезоне «Порту» дошел до четвертьфинала ЛЧ, выбив «Ювентус» в 1/8 финала.

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    Источник: Record

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    Сегодня, 11:59
    Комментарии15
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      Рейтинг: +47302

      portero 33 минуты назад

      Если только со своими игроками, ждем продолжения списка кандидатов...

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      Рейтинг: +12641

      KLIM777 46 минут назад

      Пора бы!

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      Рейтинг: +2244

      Алехсбургер. 55 минут назад

      ржунеможу.
      менять Серёжу на Серёжу.

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      Рейтинг: +3198

      raritet 1 час назад

      Думаю, что было бы хорошо , чтобы этот Консейсау приехал на стажировку , поучиться у Богданыча. Как можно с Малкомами играть . Как можно терпеть выпендрежи Ракиты, как можно играть с теми, которым еще нужно элементарно в пас научиться играть. Если бы реально пришел этот португалец, то первое что он бы сделал выкинул половину состава, тех с кем на полях Л Ч делать просто нечего.

      2
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      Рейтинг: +49

      tarasofka 1 час назад

      как по мне - семак должен сменить усатого в сборной. сразу после её провала на евро. даже хряки, при всей их тупости, понимают, что семак в сборной - это только вопрос времени. альтернативы нет. бубнить про слуцких/карпиных/бердыевых - уже как-то даже старомодно.

      3
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      Рейтинг: +2806

      neveldomha 1 час назад

      При одном условии. Если Семака уговорят на главного тренера сборной.

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      Рейтинг: +3818

      Fusballer > neveldomha 38 минут назад

      Я бы посмотрел на это. В любом случае не хуже будет, чем при надоевшем всем чабане.

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      Рейтинг: +10943

      paracetamol 1 час назад

      Семаку дадут еще годик в ЛЧ поиграть. Если провалит, тогда точно Аршавина тренером поставят. Или Сашу Кержакова!

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      Рейтинг: +546

      Измайловский Кочегар > paracetamol 38 минут назад

      "Бил, бью и буду бить" - это, конечно, явные признаки великого тренера :-))))
      А на Аршавина в роли тренера было бы интересно посмотреть, интеллектом он не обделён.

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      Рейтинг: +10612

      ilichkadr 1 час назад

      А кто этому Сержиу даст возглавить «Зенит»? Видимо только спортивная газетёнка Record и даст..........

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      Рейтинг: +49

      tarasofka 1 час назад

      кстати, самый лучший тренер зенита был как раз португалец. никто не набирал столько очков (в среднем за матч), сколько виллаш-боаш. но ему дали халка и витселя. и от дзюбы знатно рикошетило.

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      Рейтинг: +49

      tarasofka 1 час назад

      если теоретически - то просто нереально. зенит будет искать тренера из топ-20, или даже топ-10, если условного клоппа попрут. консейсау - просто первая фамилия в списке, в спартаке сейчас так, что журналисты перебирали всех подряд. теперь и зениту начнут приписывать десяток фамилий. просто поставим галочку, что этого назвали первым.

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