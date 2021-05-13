Семак: «У «Зенита» нет большого превосходства над другими клубами. Просто проходим сезон без больших спадов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал третье подряд чемпионство клуба из Санкт-Петербурга.

– Можете ли назвать это чемпионство особенным или это абсолютно рядовая история для команды?

– Конечно, это не рядовая история. Чемпионство – это всегда нечто особенное. Еще один тяжелейший год со множеством испытаний, с которыми мы справились достойно. Удалось завершить сезон на первом месте, чему мы очень рады.

– Три чемпионства подряд – настоящая гегемония. Такого в России не было с 1994 года. Что это – высокий класс команды или низкий уровень чемпионата? Не поменялось ли восприятие нашего чемпионата за последний год?

– Нет, абсолютно. У нас чемпионат интересный, и есть 5-6 клубов, которые ставят перед собой задачу выиграть чемпионат или попасть в Лигу чемпионов.

На мой взгляд, у нас нет большого превосходства над каким-либо из клубов. Мы просто проходим сезон более ровно и без больших спадов. Очки теряют абсолютно все, и самое важное – насколько команда сможет быстро управлять сложными ситуациями по ходу чемпионата. Мы в этом убедились в очередной раз. Таков сейчас закон, и такие условия лимита.

К сожалению, у любой команды из лидирующей пятерки или шестерки может выпасть та или иная группа игроков, которым нет равноценной замены. От этого падает уровень игры, и особенно это заметно на примере Лиге чемпионов. Тенденция выступления в Европе в последние годы не очень хорошая. Но этому есть объяснения.

«Зенит» стал чемпионом благодаря разгромной победе над «Локомотивом» со счетом 6:1.

Для петербуржцев это седьмое чемпионство в российской истории.

Семак – о последнем месте «Зените» в группе ЛЧ: «Где-то нам откровенно не везло. Сказалась катастрофическая нехватка состава»