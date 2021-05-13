Семак – о последнем месте «Зените» в группе ЛЧ: «Где-то нам откровенно не везло. Сказалась катастрофическая нехватка состава»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал причины неудачного выступления команды в этой Лиге чемпионов.
«Конечно, было сложно. Где-то нам откровенно не везло: c «Лацио» дома, с «Брюгге». Все вместе на нас свалилось, и основные матчи мы проиграли без шансов. Сказалась катастрофическая нехватка состава, которая привела к абсолютно справедливому результату», – сказал Семак.
- «Зенит» занял последнее место в группе ЛЧ, набрав одно очко в шести матчах.
- Петербуржцы пропустили в каждом из шести матчей на групповом этапе ЛЧ.
- Клуб из Санкт-Петербурга занял четвертое место в группе во втором сезоне подряд.
Источник: GQ