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    Семак – о последнем месте «Зените» в группе ЛЧ: «Где-то нам откровенно не везло. Сказалась катастрофическая нехватка состава»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал причины неудачного выступления команды в этой Лиге чемпионов.

    «Конечно, было сложно. Где-то нам откровенно не везло: c «Лацио» дома, с «Брюгге». Все вместе на нас свалилось, и основные матчи мы проиграли без шансов. Сказалась катастрофическая нехватка состава, которая привела к абсолютно справедливому результату», – сказал Семак.

    • «Зенит» занял последнее место в группе ЛЧ, набрав одно очко в шести матчах.
    • Петербуржцы пропустили в каждом из шести матчей на групповом этапе ЛЧ.
    • Клуб из Санкт-Петербурга занял четвертое место в группе во втором сезоне подряд.

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    Источник: GQ

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    Сегодня, 15:53
    Комментарии4
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      Рейтинг: +562

      belarus-gomel 1 час назад

      катастрофическая нехватка кадров была в Краснодаре... там еще и Кабелла травму невовремя получил...

      а в сините 2 состава!! просто играть не умеют!!! помнится, как минскому динамо продули так, что дома пришлось 8 забивать.... а динамо Минск ща уровня ПФЛ конца таблицы

      -1
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      Рейтинг: +10

      fnfq49iacbyfo 1 час назад

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      Рейтинг: +5259

      Cleaner 1 час назад

      Отмазы. К новому сезону Семак готовится. Речи репетирует...

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      Рейтинг: +12638

      KLIM777 2 часа назад

      Это два года подряд. После 3 надо уходить. Это не дело.

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