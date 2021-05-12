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  • Президент «Оренбурга» – о недопуске клуба в РПЛ: «Это дискриминирует весь российский футбол»

Президент «Оренбурга» – о недопуске клуба в РПЛ: «Это дискриминирует весь российский футбол»

12 мая 2021, 17:52
17

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин выступил с критикой решения РФС отказать клубу в выдачи лицензии для выступления в РПЛ.

«Я не согласен. Но не столько с решением, а с сутью вопроса, связанным с 10 тысячами посадочных мест. Это решение лет шесть назад было прописано в регламент, но кто автор?

Наверное, это клубы премьер-лиги или чиновники, которые руководили в то время. С моей точки зрения, это волюнтаристское решение, ничем не обоснованное. Оно ни на что не направлено и абсолютно дискриминационно.

Это решение дискриминирует весь российский футбол, потому что у большинства регионов России таких стадионов просто нет. Для города Оренбурга есть правда, полуправда и статистика. Максимальная заполняемость нашего стадиона — 7 тысяч, при его вместимости 7,5 тыс.

Мы дважды были в РПЛ: средняя посещаемость стадиона на матчах премьер-лиги, которые проходили, составляет 4 тысячи 995 человек. Вопрос в том, что экономика должна быть экономной. Это еще Леонид Ильич Брежнев сказал на 25 съезде партии.

Каждое пустое место на стадионе стоит денег. А от того, что у нас будут пустые места, клуб будет нести издержки. Так кто это придумал? Кто это считал? Кто делал технико-экономические обоснования? Где цифры для города в 500 тысяч жителей, для миллионника, для агломерации, где проживает пять миллионов человек?

Для чего это надо, пусть объяснят мне, простому человеку?! Если хоть кто-то сможет убедить меня в том, что «Оренбургу» нужен 10-тысячный стадион, тогда я соглашусь с этим решением», – сказал Еремякин.

«Оренбург» получит лицензию РПЛ, если исполком РФС проголосует за допуск клуба

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Оренбург
Комментарии (17)
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Томик
1620833329
Кто ему речь писал? И Брежнева вспомнил, и 25 съезд партии, и расчёты по средней посещаемости привёл. Как ещё расизм за что-нибудь не прилепили к этому потоку красноречия. В конце концов заявил, что он "простой человек". Что только не придумаешь, только чтобы отвлечь внимание от того, что именно он, президент клуба, виноват в том, что шесть лет назад приняты положения регламента для клубов, претендующих на выступление в РПЛ, а до сих пор "Оренбург" им не соответствует. Нет, ну жалко и команду, и болельщиков, если клуб не получит лицензию, но сколько можно уже...то Анжи без денег играет, то Тамбов без стадиона и денег, теперь опять "Оренбург" не соответствующий. Вот когда протаскивают клубы, не имеющие права играть - это и дискредитирует(именно дискредитирует, ибо "дискриминирует весь российский футбол" - это вообще смешно) российский футбол, а не наоборот. Ну и ещё раз - "мне, как простому человеку" - это ПЯТЬ!
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Skull_Boy
1620833375
Так зачем вам нужна лига, если не нужен стадион и сидите в ФНЛ и радуйтесь
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житель СПб
1620835896
Первые мысли - слова поддержки Оренбурга. Действительно - все должны быть равны. Принцип не допуска - не спортивный. Вторая мысль - да ведь стадион на 10000 мест по современным российским доходам олигархов - копейки стоит! Неужели спонсора не найти!? И построить за 2-3 месяца? Тут - было бы желание...
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paracetamol
1620836319
Спортивный принцип побоку. Балтику нужно и Волгоград, у них же стадионы, хоть и команды - г-но, с бору по сосенке!
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_Marqella_
1620838341
Двоякое чувство..Неужели не достроить 2.5тысячи мест...
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Вомбат
1620838824
Оренбургу 10-тысячник с современной ифраструктурой не нужен. На игры футбольной команды приходят 800-900 человек. Когда играли в РПЛ, приходили полторы тысячи. Ну и зачем вообще нужна такая команда? Для развлечения местных газовых чиновников?
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Nevsky_RU
1620840338
Ну как для чего это надо?)) Для того что бы в РПЛ были: Свиноты, Кони, Менты, Паровоз, Торпедо, Химки, Терек - вот что бы всем этим народным командам хватило места в вышке - малым губерниям придётся подвинуться))
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Hektor 84
1620864507
Если у вас и так маленькая посещаемость то зачем вообще в РПЛ лезть? Чтоб сосать бюджетное бабло кормить чинуш?
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