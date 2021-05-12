Президент «Оренбурга» – о недопуске клуба в РПЛ: «Это дискриминирует весь российский футбол»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин выступил с критикой решения РФС отказать клубу в выдачи лицензии для выступления в РПЛ.

«Я не согласен. Но не столько с решением, а с сутью вопроса, связанным с 10 тысячами посадочных мест. Это решение лет шесть назад было прописано в регламент, но кто автор?

Наверное, это клубы премьер-лиги или чиновники, которые руководили в то время. С моей точки зрения, это волюнтаристское решение, ничем не обоснованное. Оно ни на что не направлено и абсолютно дискриминационно.

Это решение дискриминирует весь российский футбол, потому что у большинства регионов России таких стадионов просто нет. Для города Оренбурга есть правда, полуправда и статистика. Максимальная заполняемость нашего стадиона — 7 тысяч, при его вместимости 7,5 тыс.

Мы дважды были в РПЛ: средняя посещаемость стадиона на матчах премьер-лиги, которые проходили, составляет 4 тысячи 995 человек. Вопрос в том, что экономика должна быть экономной. Это еще Леонид Ильич Брежнев сказал на 25 съезде партии.

Каждое пустое место на стадионе стоит денег. А от того, что у нас будут пустые места, клуб будет нести издержки. Так кто это придумал? Кто это считал? Кто делал технико-экономические обоснования? Где цифры для города в 500 тысяч жителей, для миллионника, для агломерации, где проживает пять миллионов человек?

Для чего это надо, пусть объяснят мне, простому человеку?! Если хоть кто-то сможет убедить меня в том, что «Оренбургу» нужен 10-тысячный стадион, тогда я соглашусь с этим решением», – сказал Еремякин.

Лицензии для участия в РПЛ были выданы «Крыльям Советов», «Балтике» и «Торпедо».

Апелляции «Оренбурга» и «Алании» удовлетворены не были.

Клубам отказываются выдавать лицензии РПЛ, поскольку их стадионы не соответствуют инфраструктурным требованиям лиги.

«Оренбург» получит лицензию РПЛ, если исполком РФС проголосует за допуск клуба