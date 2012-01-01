Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?
    2 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    3 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?

    Президент «Оренбурга» – о недопуске клуба в РПЛ: «Это дискриминирует весь российский футбол»

    Президент «Оренбурга» Василий Еремякин выступил с критикой решения РФС отказать клубу в выдачи лицензии для выступления в РПЛ.

    «Я не согласен. Но не столько с решением, а с сутью вопроса, связанным с 10 тысячами посадочных мест. Это решение лет шесть назад было прописано в регламент, но кто автор?

    Наверное, это клубы премьер-лиги или чиновники, которые руководили в то время. С моей точки зрения, это волюнтаристское решение, ничем не обоснованное. Оно ни на что не направлено и абсолютно дискриминационно.

    Это решение дискриминирует весь российский футбол, потому что у большинства регионов России таких стадионов просто нет. Для города Оренбурга есть правда, полуправда и статистика. Максимальная заполняемость нашего стадиона — 7 тысяч, при его вместимости 7,5 тыс.

    Мы дважды были в РПЛ: средняя посещаемость стадиона на матчах премьер-лиги, которые проходили, составляет 4 тысячи 995 человек. Вопрос в том, что экономика должна быть экономной. Это еще Леонид Ильич Брежнев сказал на 25 съезде партии.

    Каждое пустое место на стадионе стоит денег. А от того, что у нас будут пустые места, клуб будет нести издержки. Так кто это придумал? Кто это считал? Кто делал технико-экономические обоснования? Где цифры для города в 500 тысяч жителей, для миллионника, для агломерации, где проживает пять миллионов человек?

    Для чего это надо, пусть объяснят мне, простому человеку?! Если хоть кто-то сможет убедить меня в том, что «Оренбургу» нужен 10-тысячный стадион, тогда я соглашусь с этим решением», – сказал Еремякин.

    «Оренбург» получит лицензию РПЛ, если исполком РФС проголосует за допуск клуба

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:52
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8400

      Вомбат 4 минуты назад

      Оренбургу 10-тысячник с современной ифраструктурой не нужен. На игры футбольной команды приходят 800-900 человек. Когда играли в РПЛ, приходили полторы тысячи. Ну и зачем вообще нужна такая команда? Для развлечения местных газовых чиновников?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3021

      _Marqella_ 12 минут назад

      Двоякое чувство..Неужели не достроить 2.5тысячи мест...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      vabo77 38 минут назад

      Как ваши ставки мужики?Не надоело сливать последнее??? Вот нормальный ресурс с инфой vp-tennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе).
      Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10905

      paracetamol 46 минут назад

      Спортивный принцип побоку. Балтику нужно и Волгоград, у них же стадионы, хоть и команды - г-но, с бору по сосенке!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1935

      diadushka > paracetamol 13 минут назад

      а какие команды даже в рпл не го....но? твои бомжи топ клуб что ли?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7151

      житель СПб 53 минуты назад

      Первые мысли - слова поддержки Оренбурга. Действительно - все должны быть равны. Принцип не допуска - не спортивный. Вторая мысль - да ведь стадион на 10000 мест по современным российским доходам олигархов - копейки стоит! Неужели спонсора не найти!? И построить за 2-3 месяца? Тут - было бы желание...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12127

      Skull_Boy 1 час назад

      Так зачем вам нужна лига, если не нужен стадион и сидите в ФНЛ и радуйтесь

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1935

      diadushka > Skull_Boy 14 минут назад

      потому что за 6 очков без напряга, бомжи откатят им больше, чем за весь сезон в фнл

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5460

      Томик 1 час назад

      Кто ему речь писал? И Брежнева вспомнил, и 25 съезд партии, и расчёты по средней посещаемости привёл. Как ещё расизм за что-нибудь не прилепили к этому потоку красноречия. В конце концов заявил, что он "простой человек". Что только не придумаешь, только чтобы отвлечь внимание от того, что именно он, президент клуба, виноват в том, что шесть лет назад приняты положения регламента для клубов, претендующих на выступление в РПЛ, а до сих пор "Оренбург" им не соответствует. Нет, ну жалко и команду, и болельщиков, если клуб не получит лицензию, но сколько можно уже...то Анжи без денег играет, то Тамбов без стадиона и денег, теперь опять "Оренбург" не соответствующий. Вот когда протаскивают клубы, не имеющие права играть - это и дискредитирует(именно дискредитирует, ибо "дискриминирует весь российский футбол" - это вообще смешно) российский футбол, а не наоборот. Ну и ещё раз - "мне, как простому человеку" - это ПЯТЬ!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +62

      bomilazdeshnii > Томик 1 час назад

      Не соответсвующий чему!!!! Качеству игры или стадиона? Комментаторы.... слов нет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -176

      Землякруглая 2 часа назад

      Как не терпится-то 6 очков синиту отдать за 20 серебренников.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85557
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru