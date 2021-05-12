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    «Оренбург»: «Мы не сдаемся. Рассчитываем, что исполком РФС разрешит играть в РПЛ в виде исключения»

    Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал отказ в выдачи лицензии клубу для выступления в РПЛ.

    «Безусловно, я разочарован решением апелляционного комитета. Наша команда по праву завоевала место в РПЛ, футболисты и тренер проделали большую работу.

    Мы не сдаемся, рассчитываем, что исполком РФС примет решение по «Оренбургу», разрешит в виде исключения играть в элитном дивизионе, тем более мы планируем довести вместимость арены до 10 тысяч человек в следующем сезоне.

    Также есть вариант с обращением в CAS, этот вариант тоже прорабатывается в клубе», – сказал Еремякин.

    «Оренбург» получит лицензию РПЛ, если исполком РФС проголосует за допуск клуба

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 16:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5771

      nik55 1 час назад

      берите баклан-арену в аренду

      0
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      Рейтинг: +47279

      portero 2 часа назад

      Вы лучше бы ремонт так резво делали как просите в порядке исключения...

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