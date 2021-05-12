«Оренбург»: «Мы не сдаемся. Рассчитываем, что исполком РФС разрешит играть в РПЛ в виде исключения»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал отказ в выдачи лицензии клубу для выступления в РПЛ.
«Безусловно, я разочарован решением апелляционного комитета. Наша команда по праву завоевала место в РПЛ, футболисты и тренер проделали большую работу.
Мы не сдаемся, рассчитываем, что исполком РФС примет решение по «Оренбургу», разрешит в виде исключения играть в элитном дивизионе, тем более мы планируем довести вместимость арены до 10 тысяч человек в следующем сезоне.
Также есть вариант с обращением в CAS, этот вариант тоже прорабатывается в клубе», – сказал Еремякин.
- Лицензии для участия в РПЛ были выданы «Крыльям Советов», «Балтике» и «Торпедо».
- Апелляции «Оренбурга» и «Алании» удовлетворены не были.
- Клубам отказываются выдавать лицензии РПЛ, поскольку их стадионы не соответствуют инфраструктурным требованиям лиги.
«Оренбург» получит лицензию РПЛ, если исполком РФС проголосует за допуск клуба
Источник: «Р-Спорт»