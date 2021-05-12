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  • Примера. «Барселона» упустила победу над «Леванте», ведя 2:0 к 57-й минуте

Примера. «Барселона» упустила победу над «Леванте», ведя 2:0 к 57-й минуте

12 мая 2021, 00:49
18

«Барселона» сыграла вничью с «Леванте» (3:3) на выезде в матче 36-го тура Примеры.

Хозяева дважды уступали в счете по ходу матча, но смогли отыграться.

Капитан каталонцев Лионель Месси забил 27-й гол в 28 матчах в 2021 году.

«Барселона» набрала 76 очков и поднялась на второе место в Примере. У идущего третьим «Реала» 75 очков и матч в запасе.

Чемпионат Испании. Примера. 36-й тур

Леванте – Барселона – 3:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Месси, 25; 0:2 – Педри, 34; 1:2 – Мелеро, 57; 2:2 – Моралес, 59; 3:2 – Дембеле, 64; 3:3 – Леон, 83.

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Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Барселона Леванте
Комментарии (18)
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CSKA57
1620769866
Позорище! Вести в два мяча, и свести все на ничью!
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Psih86
1620794795
Даааа Барса уже не та, как вспомнишь их игру 10 лет назад и думаешь во что они сейчас играют. Такая Барса играя в АПЛ боролась бы за 8-10 место.....
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Cules2013
1620794955
защита полное днище. не заслужили мы, короче чемпионство, как и Реал. Уж хоть Атлетико-то не обделается? А вообще, хорошо бы победить Севилье, но они, как и Барса, в нужный момент очки теряли, а не набрали. Тоже не на кого пенять, кроме себя.
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Старикан
1620795333
Барса поплатилась за свою небрежность и беспечность: столько запоротых голевых моментов и в то же время катастрофических обрезов - это просто пипец! Вот так на ровном месте уплыло чемпионство! Куман - гоу хоум!
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portero
1620806162
Нет в команде капитана понимающего что важен результат, а не личные амбиции. Месси он хороший игрок, но не может других завести...
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DeStar
1620806503
***, уходил было же 0-2, думал уже все, неинтересно. только щас увидел результат.. такое ощущение что никто не хочет быть чемпионом в ла лиге
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Maxi_7
1620809007
Если вы создаете форму для команды, в которой они выглядят как клоуны, разве стоит ожидать чтобы они играли как-то по-другому... знаю, многие скажут, что форма это всего лишь тряпки, которые ничего не значат, но уже было доказано что цвета влияют на наше настроение и психологическое состояние - к примеру во всех скандальных ток-шоу в студиях преобладает красный цвет, чтобы подсознательно вызывать у людей бОльшую агрессию.... и вот хоть убейте я не могу представить себе команду-победителя, играющего вот в этом...... одеянии девочек в гольфиках....
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