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    Примера. «Барселона» упустила победу над «Леванте», ведя 2:0 к 57-й минуте

    «Барселона» сыграла вничью с «Леванте» (3:3) на выезде в матче 36-го тура Примеры.

    Хозяева дважды уступали в счете по ходу матча, но смогли отыграться.

    Капитан каталонцев Лионель Месси забил 27-й гол в 28 матчах в 2021 году.

    «Барселона» набрала 76 очков и поднялась на второе место в Примере. У идущего третьим «Реала» 75 очков и матч в запасе.

    Чемпионат Испании. Примера. 36-й тур

    Леванте – Барселона – 3:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Месси, 25; 0:2 – Педри, 34; 1:2 – Мелеро, 57; 2:2 – Моралес, 59; 3:2 – Дембеле, 64; 3:3 – Леон, 83.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.05.2021 00:49
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 12 мая 2021, 11:43

      Если вы создаете форму для команды, в которой они выглядят как клоуны, разве стоит ожидать чтобы они играли как-то по-другому... знаю, многие скажут, что форма это всего лишь тряпки, которые ничего не значат, но уже было доказано что цвета влияют на наше настроение и психологическое состояние - к примеру во всех скандальных ток-шоу в студиях преобладает красный цвет, чтобы подсознательно вызывать у людей бОльшую агрессию.... и вот хоть убейте я не могу представить себе команду-победителя, играющего вот в этом...... одеянии девочек в гольфиках....

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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 > solodealer 12 мая 2021, 13:32

      Ну главные герои в кино были, есть и будут низкого роста - Том Круз, Аль Пачино - оба 170 см, лысые тоже есть - Брюс Уиллис, Стэтхэм, лысый из Браззерс), другое дело, что они не выглядели как коротышки если рост низкий или с нелепой плешивиной по-середине если речь идет о лысеющих. В случае с актерами низкого роста в кино это компенсируется грамотной работой оператора, чтобы не допускать большой разницы в росте между актерами выбирается правильный ракурс, в случае с людьми имеющими проблему с залысинами уже решающую роль играет правильный подбор прически... Собственно говоря, к чему я все это расписывал выше спрашивается?) в футболе тоже самое - я не говрил, что розовый или бирюзовый цвет плохи сами по себе, но конкретно в этом сочетании розовая майка, черные трусы, бирюзовые гетры смотрится абсолютно нелепо и по-женски... ощущение что в найк в последнее время работают люди без вкуса вообще, судя по тому какие комплекты форм они выпускают... либо эти люди нетрадиционной ориентации... хотя судя по последним тенденциям и по тому как в США сейчас берут на работу, исходя из квот - нам нужно взять столько то гомосексуалов, столько то лесбиянок, трансов и т.д. в принципе ничего удивительного... а результат мы видим сами...

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      Рейтинг: +12346

      DeStar 12 мая 2021, 11:01

      ***, уходил было же 0-2, думал уже все, неинтересно. только щас увидел результат..
      такое ощущение что никто не хочет быть чемпионом в ла лиге

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      Рейтинг: +67330

      portero 12 мая 2021, 10:56

      Нет в команде капитана понимающего что важен результат, а не личные амбиции. Месси он хороший игрок, но не может других завести...

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      Рейтинг: +7392

      Старикан > portero 12 мая 2021, 11:06

      Наверное устал...

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      Рейтинг: +3021

      Dgad > portero 12 мая 2021, 11:36

      Есть такое

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      Рейтинг: +7392

      Старикан 12 мая 2021, 07:55

      Барса поплатилась за свою небрежность и беспечность: столько запоротых голевых моментов и в то же время катастрофических обрезов - это просто пипец! Вот так на ровном месте уплыло чемпионство! Куман - гоу хоум!

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 12 мая 2021, 07:49

      защита полное днище. не заслужили мы, короче чемпионство, как и Реал. Уж хоть Атлетико-то не обделается? А вообще, хорошо бы победить Севилье, но они, как и Барса, в нужный момент очки теряли, а не набрали. Тоже не на кого пенять, кроме себя.

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      Рейтинг: +93

      БарселонаНавсегда > Cules2013 12 мая 2021, 09:15

      Полностью согласен

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      Рейтинг: +12346

      DeStar > Cules2013 12 мая 2021, 11:03

      да как-то вообще ппц, я думаю вся тройка не достойна, атм тоже скатился в дно после нового года.Севе да, сева молодец, хотя тройка "днищ" помогла севе попасть в такой маленький отрыв от чемпионства) Мне по игре вообще хетафе нравится))

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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 > Cules2013 12 мая 2021, 11:12

      Думаю, Реал как раз заслужил если отталкиваться от личных встреч, то они всех прямых конкурентов обыграли по сумме двух игр, а вот кто по факту будет достоин чемпионства мы узнаем в самом конце - это будет команда, которая меньше других потеряет очки вот в таких матчах... не нужно торопить события, у всех команд еще достаточно матчей, чтобы облажаться), будет интересно...

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > DeStar 12 мая 2021, 12:20

      сейчас хороши Гранада и Вильярреал. В ЛЕ вообще шорох навели.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Maxi_7 12 мая 2021, 12:21

      Барса уже закончила гонку. Остались Рел и Атлетико, и у сливочных сложный календарь. Никуда не тороплюсь, констатация факта, что чемпионство Атлетико почти выиграл. Если Симеоне сейчас с игроками сольёт трофей, то это зашквар будет полный. Без оправданий.

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      Рейтинг: +1639

      Psih86 12 мая 2021, 07:46

      Даааа Барса уже не та, как вспомнишь их игру 10 лет назад и думаешь во что они сейчас играют. Такая Барса играя в АПЛ боролась бы за 8-10 место.....

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      Рейтинг: +3554

      CSKA57 12 мая 2021, 00:51

      Позорище! Вести в два мяча, и свести все на ничью!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +7392

      Старикан > CSKA57 12 мая 2021, 08:52

      По первому тайму я был уверен, что в итоге будет крупная победа, но... вот к чему пижонство приводит...

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