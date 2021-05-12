Примера. «Барселона» упустила победу над «Леванте», ведя 2:0 к 57-й минуте

«Барселона» сыграла вничью с «Леванте» (3:3) на выезде в матче 36-го тура Примеры.

Хозяева дважды уступали в счете по ходу матча, но смогли отыграться.

Капитан каталонцев Лионель Месси забил 27-й гол в 28 матчах в 2021 году.

«Барселона» набрала 76 очков и поднялась на второе место в Примере. У идущего третьим «Реала» 75 очков и матч в запасе.

Чемпионат Испании. Примера. 36-й тур

Леванте – Барселона – 3:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Месси, 25; 0:2 – Педри, 34; 1:2 – Мелеро, 57; 2:2 – Моралес, 59; 3:2 – Дембеле, 64; 3:3 – Леон, 83.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры