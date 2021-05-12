Примера. «Барселона» упустила победу над «Леванте», ведя 2:0 к 57-й минуте

Если вы создаете форму для команды, в которой они выглядят как клоуны, разве стоит ожидать чтобы они играли как-то по-другому... знаю, многие скажут, что форма это всего лишь тряпки, которые ничего не значат, но уже было доказано что цвета влияют на наше настроение и психологическое состояние - к примеру во всех скандальных ток-шоу в студиях преобладает красный цвет, чтобы подсознательно вызывать у людей бОльшую агрессию.... и вот хоть убейте я не могу представить себе команду-победителя, играющего вот в этом...... одеянии девочек в гольфиках....
«Барселона» сыграла вничью с «Леванте» (3:3) на выезде в матче 36-го тура Примеры.
Хозяева дважды уступали в счете по ходу матча, но смогли отыграться.
Капитан каталонцев Лионель Месси забил 27-й гол в 28 матчах в 2021 году.
«Барселона» набрала 76 очков и поднялась на второе место в Примере. У идущего третьим «Реала» 75 очков и матч в запасе.
Чемпионат Испании. Примера. 36-й тур
Леванте – Барселона – 3:3 (0:2)
Голы: 0:1 – Месси, 25; 0:2 – Педри, 34; 1:2 – Мелеро, 57; 2:2 – Моралес, 59; 3:2 – Дембеле, 64; 3:3 – Леон, 83.