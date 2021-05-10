Хачатурянц – о судействе в РПЛ: «В этом сезоне позитивных эмоций мало»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц оценил судейство в РПЛ в нынешнем сезоне.
– Как оцените судейство в РПЛ на данный момент?
– В этом сезоне позитивных эмоций пока мало. После окончания сезона проведем большую пресс-конференцию, чтобы подвести итоги сезона, и там же будет проанализирована вся статистика ошибок судей.
– Чувствуете, что при вас улучшилась работа судейского корпуса?
– Честно говоря, я и пришел работать в РФС, чтобы повлиять на судейский корпус и получить результат. Для меня результат – самое главное. Результат – беспристрастное и профессиональное судейство.
Еще добавлю, что в конце сезона я представлю статистику, которую мы ведем на протяжении всего сезона по работе с судьями. Я уже сделал пару выводов, они связаны со стратегическими вещами.
– Обращался ли «Арсенал» после матча с «Рубином»?
– Пока обращения к нам не было. Но, думаю, в ближайшее время «Арсенал» обратится в РФС по поводу судейства Левникова.
- Ранее Хачатурянц лично пожизненно отстранил Вилкова от судейства.
- 41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ.
- Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.