Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    2 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    3 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?

    Хачатурянц – о судействе в РПЛ: «В этом сезоне позитивных эмоций мало»

    Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц оценил судейство в РПЛ в нынешнем сезоне.

    – Как оцените судейство в РПЛ на данный момент?

    – В этом сезоне позитивных эмоций пока мало. После окончания сезона проведем большую пресс-конференцию, чтобы подвести итоги сезона, и там же будет проанализирована вся статистика ошибок судей.

    – Чувствуете, что при вас улучшилась работа судейского корпуса?

    – Честно говоря, я и пришел работать в РФС, чтобы повлиять на судейский корпус и получить результат. Для меня результат – самое главное. Результат – беспристрастное и профессиональное судейство.

    Еще добавлю, что в конце сезона я представлю статистику, которую мы ведем на протяжении всего сезона по работе с судьями. Я уже сделал пару выводов, они связаны со стратегическими вещами.

    – Обращался ли «Арсенал» после матча с «Рубином»?

    – Пока обращения к нам не было. Но, думаю, в ближайшее время «Арсенал» обратится в РФС по поводу судейства Левникова.

    • Ранее Хачатурянц лично пожизненно отстранил Вилкова от судейства.
    • 41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ.
    • Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport4

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:59
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17442

      vladimir-7 4 минуты назад

      Подсказка Хачатурянцу – всех судей на мыло и закрыть кормушку.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10852

      paracetamol 30 минут назад

      Как Хачатурянц пришел рулить, так судейство и покатилось по наклонной. Много, видать, откатов с судей себе требовал.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85433
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru