Хачатурянц – о судействе в РПЛ: «В этом сезоне позитивных эмоций мало»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц оценил судейство в РПЛ в нынешнем сезоне.

– Как оцените судейство в РПЛ на данный момент?

– В этом сезоне позитивных эмоций пока мало. После окончания сезона проведем большую пресс-конференцию, чтобы подвести итоги сезона, и там же будет проанализирована вся статистика ошибок судей.

– Чувствуете, что при вас улучшилась работа судейского корпуса?

– Честно говоря, я и пришел работать в РФС, чтобы повлиять на судейский корпус и получить результат. Для меня результат – самое главное. Результат – беспристрастное и профессиональное судейство.

Еще добавлю, что в конце сезона я представлю статистику, которую мы ведем на протяжении всего сезона по работе с судьями. Я уже сделал пару выводов, они связаны со стратегическими вещами.

– Обращался ли «Арсенал» после матча с «Рубином»?

– Пока обращения к нам не было. Но, думаю, в ближайшее время «Арсенал» обратится в РФС по поводу судейства Левникова.