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  • Хачатурянц – о судействе в РПЛ: «В этом сезоне позитивных эмоций мало»

Хачатурянц – о судействе в РПЛ: «В этом сезоне позитивных эмоций мало»

10 мая 2021, 16:59
6

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц оценил судейство в РПЛ в нынешнем сезоне.

– Как оцените судейство в РПЛ на данный момент?

– В этом сезоне позитивных эмоций пока мало. После окончания сезона проведем большую пресс-конференцию, чтобы подвести итоги сезона, и там же будет проанализирована вся статистика ошибок судей.

– Чувствуете, что при вас улучшилась работа судейского корпуса?

– Честно говоря, я и пришел работать в РФС, чтобы повлиять на судейский корпус и получить результат. Для меня результат – самое главное. Результат – беспристрастное и профессиональное судейство.

Еще добавлю, что в конце сезона я представлю статистику, которую мы ведем на протяжении всего сезона по работе с судьями. Я уже сделал пару выводов, они связаны со стратегическими вещами.

– Обращался ли «Арсенал» после матча с «Рубином»?

– Пока обращения к нам не было. Но, думаю, в ближайшее время «Арсенал» обратится в РФС по поводу судейства Левникова.

  • Ранее Хачатурянц лично пожизненно отстранил Вилкова от судейства.
  • 41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ.
  • Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.

Источник: Sport4
Россия. Премьер-лига
Комментарии (6)
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paracetamol
1620655955
Как Хачатурянц пришел рулить, так судейство и покатилось по наклонной. Много, видать, откатов с судей себе требовал.
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vladimir-7
1620657506
Подсказка Хачатурянцу – всех судей на мыло и закрыть кормушку.
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Алехсбургер.
1620659232
Фраза «барев дзес» в переводе с армянского означает «здравствуйте», «добрый день». всем армянам Добрый день.!) Это уже не РФС,это уже ТНТ какое-то..
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Fusballer
1620661010
Виноваты в этом, конечно лично судьи. Голова не причём.
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ySS
1620680423
Лефников всегда будет прав. Арсеналу можно не обращаться.
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zigbert
1620739225
Да просто судьи привыкли к своей безнаказанности.
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