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    Сергеев: «Не обращал внимания на рекорды. Всe пошло по накатанной – забивал и забивал»

    Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев, забивший 40 голов в текущем розыгрыше ФНЛ, рассказал о рекорде по голам за один сезон в первой лиге.

    – В последние недели думали о рекорде Федькова и возможности его побить?

    – Я не обращал на него внимания. Говорили о рекорде Панченко, потом о рекорде Мухаметшина, теперь о рекорде Федькова. Но я на это не смотрел. Как-то всe у меня по накатанной пошло – забивал и забивал. Теперь говорят, что побил рекорд.

    – Сезон вы начинали в «Торпедо», в «Крыльях Советов» до зимы не проходили подготовительный период. За счет чего так быстро вписались в игру самарской команды и начали забивать?

    – Спасибо в первую очередь Игорю Витальевичу Осинькину, нашему главному тренеру и всему тренерскому составу, которые поверили в меня и доверили место в составе. И поставили комбинационный футбол. Имеем очень много моментов. Поэтому забили столько голов и заняли первое место.

    Сергеев: «Спасибо всей Самаре за мои 40 голов в ФНЛ. Без нее я этого не сделал бы»

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    Источник: «Известия»

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