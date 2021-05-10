Сергеев: «Не обращал внимания на рекорды. Всe пошло по накатанной – забивал и забивал»

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев, забивший 40 голов в текущем розыгрыше ФНЛ, рассказал о рекорде по голам за один сезон в первой лиге.

– В последние недели думали о рекорде Федькова и возможности его побить?

– Я не обращал на него внимания. Говорили о рекорде Панченко, потом о рекорде Мухаметшина, теперь о рекорде Федькова. Но я на это не смотрел. Как-то всe у меня по накатанной пошло – забивал и забивал. Теперь говорят, что побил рекорд.

– Сезон вы начинали в «Торпедо», в «Крыльях Советов» до зимы не проходили подготовительный период. За счет чего так быстро вписались в игру самарской команды и начали забивать?

– Спасибо в первую очередь Игорю Витальевичу Осинькину, нашему главному тренеру и всему тренерскому составу, которые поверили в меня и доверили место в составе. И поставили комбинационный футбол. Имеем очень много моментов. Поэтому забили столько голов и заняли первое место.

Купить Сергеева хочет «Краснодар».

В декабре сообщалось об интересе «Локомотива» к форварду.

Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.

Сергеев: «Спасибо всей Самаре за мои 40 голов в ФНЛ. Без нее я этого не сделал бы»