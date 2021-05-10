Корниленко – об эмоциях после гола в прощальном матче за «Крылья Советов»: «Сравнить не с чем. Это космос»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал, какие эмоции испытывал после гола в прощальном матче за самарскую команду.

«Вышел на поле, занял привычную позицию, почти сразу неудачно пробил, но заново открылся и заорал Егору Голенкову, который получил мяч: «Покати под мою левую». Он и покатил.

Что было дальше? Я увидел мяч в сетке и, как всегда, побежал к болельщикам. В такие моменты никто ничего не говорит – все кричат вместе с фанатами и командой.

Эмоции. Сравнить не с чем! Играем дома, нас награждают за победу в ФНЛ, золотые футболки готовы, у тебя последний в карьере матч, у тебя есть восемь минут, и ты за них успеваешь забить.

И не куда-то, а в ворота, за которыми сидят фанаты. И в итоге улетаешь в космос. Так что эмоции – космос!» – отметил белорус.

Корниленко забил гол спустя минуту после выхода на замену.

Он не играл в официальных матчах два года.

Форвард выступал за «Крылья» с 2011 по 2019 год.

Корниленко – о плане на прощальный матч: «Выйти, похлопать в ладоши и ничего не испортить»