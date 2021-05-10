Корниленко – о плане на прощальный матч: «Выйти, похлопать в ладоши и ничего не испортить»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал, как представлял себе прощальный матч в составе самарской команды.

«Прекрасно знал, что выйду на восемь минут. Это символично. Всю карьеру отыграл под восьмым номером и завершал карьеру восьмого мая. Максимум – вышел бы на 15-20 минут, если бы кто-то плохо себя почувствовал.

А так план был такой: «Выйти, похлопать в ладошки и ничего не испортить», – заявил белорус.

В итоге Корниленко забил гол спустя минуту после выхода на замену.

Он не играл в официальных матчах два года.

Форвард выступал за «Крылья» с 2011 по 2019 год.

Осинькин – о прощальном матче Корниленко: «Никакой режиссер не написал бы сценарий лучше, чем получилось на поле»