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    Корниленко – о плане на прощальный матч: «Выйти, похлопать в ладоши и ничего не испортить»

    Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал, как представлял себе прощальный матч в составе самарской команды.

    «Прекрасно знал, что выйду на восемь минут. Это символично. Всю карьеру отыграл под восьмым номером и завершал карьеру восьмого мая. Максимум – вышел бы на 15-20 минут, если бы кто-то плохо себя почувствовал.

    А так план был такой: «Выйти, похлопать в ладошки и ничего не испортить», – заявил белорус.

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    Источник: «Чемпионат»

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