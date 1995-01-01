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    Осинькин – о прощальном матче Корниленко: «Никакой режиссер не написал бы сценарий лучше, чем получилось на поле»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал прощальный матч форварда Сергея Корниленко. В 41-м туре ФНЛ самарцы разгромили «Краснодар-2» (6:0), а белорус забил гол.

    – Игорь Витальевич, говорили, что нет эмоций. Оказывается, они есть, с поля не хотели уходить.

    – Действительно, эмоции на хорошее дело найдутся всегда (смеется). Нам бы еще разок в этом сезоне так эмоционально попраздновать. У нас есть матч, в котором это будет очень актуально. Действительно, у нас получилась хорошая игра, она получилась такой же разной, как весь сезон. Мы начали – автогол, потом два момента у наших ворот. Затем мы создавали моменты сами, забили какие-то голы, апогеем этого стал выход на поле Сергея Александровича Корниленко.

    Ситуация такая, что никакой режиссер, никакой Альфред Хичкок не написал бы сценарий лучше, чем получилось на поле. Только выходит, и всех бомбардиров этого сезона убил этим выходом. Потому что часто подсчитывают коэффициент «минута-гол». Корниленко всех расстрелял в этот момент. Все-таки он заканчивает, не могу пожелать ему еще голов (улыбается). Но то, как карьера завершилась, она была очень хорошая.

    Надеюсь, что в такой ситуации мы достойно его проводили. То, что он смог забить – это то, что он делал на протяжении всей своей карьеры. И в «Крыльях», и в других клубах, и в сборной Белоруссии. Сейчас он уже не играет, но какую огромную пользу он приносит клубу на своей очень непростой и важной должности, неоценимо. Еще раз говорю, что было очень приятно, что так получилось – он забил гол.

    • Корниленко выступал за самарский клуб с 2011 по 2019 год, возобновив карьеру ради прощального матча в 2021 году.
    • В его активе 205 матчей, 56 голов и 19 результативных передач.
    • После завершения карьеры форвард вошел в тренерский штаб «Крыльев», а спустя год стал спортивным директором клуба.

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    Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»

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