Корниленко забил в прощальном матче за «Крылья Советов» через минуту после выхода на поле

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко провел свой прощальный матч.
Он вышел на замену в игре 41-го тура ФНЛ против «Краснодара-2» и спустя минуту забил гол.
В итоге «Крылья» разгромили соперника со счетом 6:0.
В последний раз до сегодняшнего дня 37-летний белорус выходил на поле 5 мая 2019 года.
- Корниленко выступал за самарский клуб с 2011 по 2019 год.
- В его активе 205 матчей, 56 голов и 19 результативных передач.
- После завершения карьеры форвард вошел в тренерский штаб «Крыльев», а спустя год стал спортивным директором клуба.
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Источник: «Бомбардир»