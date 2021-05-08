Корниленко забил в прощальном матче за «Крылья Советов» через минуту после выхода на поле

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко провел свой прощальный матч.

Он вышел на замену в игре 41-го тура ФНЛ против «Краснодара-2» и спустя минуту забил гол.

В итоге «Крылья» разгромили соперника со счетом 6:0.

В последний раз до сегодняшнего дня 37-летний белорус выходил на поле 5 мая 2019 года.

Корниленко выступал за самарский клуб с 2011 по 2019 год.

В его активе 205 матчей, 56 голов и 19 результативных передач.

После завершения карьеры форвард вошел в тренерский штаб «Крыльев», а спустя год стал спортивным директором клуба.