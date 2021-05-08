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    Корниленко забил в прощальном матче за «Крылья Советов» через минуту после выхода на поле

    Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко провел свой прощальный матч.

    Он вышел на замену в игре 41-го тура ФНЛ против «Краснодара-2» и спустя минуту забил гол.

    В итоге «Крылья» разгромили соперника со счетом 6:0.

    В последний раз до сегодняшнего дня 37-летний белорус выходил на поле 5 мая 2019 года.

    • Корниленко выступал за самарский клуб с 2011 по 2019 год.
    • В его активе 205 матчей, 56 голов и 19 результативных передач.
    • После завершения карьеры форвард вошел в тренерский штаб «Крыльев», а спустя год стал спортивным директором клуба.

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    Источник: «Бомбардир»

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