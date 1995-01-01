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    Fotospor: ЦСКА и «Челси» хотят купить турецкого полузащитника Омюра

    Полузащитник «Трабзонспора» Абдулкадир Омюр может продолжить карьеру в России. Как сообщает Fotospor, им интересуется ЦСКА.

    На 21-летнего турецкого футболиста также претендует «Челси».

    Сумма трансфера Омюра оценивается в 12-13 миллионов евро.

    • В этом сезоне Омюр забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 21 матче чемпионата Турции.
    • Рыночная цена игрока – 8,5 миллиона евро.
    • Его контракт с «Трабзонспором» рассчитан до лета 2022 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Fotospor

    Ежедневная спортивная газета Турции. Основана в 1989 году. Аудитория в твиттере – 22 тысячи человек.

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