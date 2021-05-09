Fotospor: ЦСКА и «Челси» хотят купить турецкого полузащитника Омюра

Полузащитник «Трабзонспора» Абдулкадир Омюр может продолжить карьеру в России. Как сообщает Fotospor, им интересуется ЦСКА.

На 21-летнего турецкого футболиста также претендует «Челси».

Сумма трансфера Омюра оценивается в 12-13 миллионов евро.