Fotospor: ЦСКА и «Челси» хотят купить турецкого полузащитника Омюра

Полузащитник «Трабзонспора» Абдулкадир Омюр может продолжить карьеру в России. Как сообщает Fotospor, им интересуется ЦСКА.
На 21-летнего турецкого футболиста также претендует «Челси».
Сумма трансфера Омюра оценивается в 12-13 миллионов евро.
- В этом сезоне Омюр забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 21 матче чемпионата Турции.
- Рыночная цена игрока – 8,5 миллиона евро.
- Его контракт с «Трабзонспором» рассчитан до лета 2022 года.
Источник: Fotospor
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