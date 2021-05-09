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    «Уфа» вместе с воспитанниками клубной школы возложила цветы к Вечному огню

    Праздничные мероприятия в честь Дня Победы проходят и в Уфе. «Уфа» возложила цветы к Вечному огню.

    «Уфа» почтила память погибших в годы Великой Отечественной войны, и традиционно в День Победы руководство, тренерский штаб, главная, молодежная команда и воспитанники школы возложили цветы к Вечному огню в Парке Победы.

    Церемонию возглавили Шамиль Газизов и Алексей Стукалов», – написали уфимцы.

    • С момента завершения Великой Отечественной войны прошло 76 лет.
    • СССР в течение войны потерял более 27 миллионов человек.
    • Накануне «Уфа» сыграла вничью с «Зенитом» (0:0).

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    Источник: твиттер «Уфы»

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