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    Игроки «Зенита» посетили в День Победы Пискаревское кладбище

    Футболисты «Зенита» в День Победы почтили память погибших участников Великой Отечественной войны. Видео доступно ниже.

    «Игроки основного состава, женской команды и Академии почтили память жертв Великой Отечественной войны на Пискаревском мемориале», – сообщил «Зенит».

    • С момента завершения Великой Отечественной войны прошло 76 лет.
    • СССР в течение войны потерял более 27 миллионов человек.
    • Накануне «Зенит» в гостях сыграл вничью с «Уфой» (0:0).

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    Источник: твиттер «Зенита»

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