Игроки «Зенита» посетили в День Победы Пискаревское кладбище

Футболисты «Зенита» в День Победы почтили память погибших участников Великой Отечественной войны. Видео доступно ниже.
«Игроки основного состава, женской команды и Академии почтили память жертв Великой Отечественной войны на Пискаревском мемориале», – сообщил «Зенит».
- С момента завершения Великой Отечественной войны прошло 76 лет.
- СССР в течение войны потерял более 27 миллионов человек.
- Накануне «Зенит» в гостях сыграл вничью с «Уфой» (0:0).
Игроки основного состава, @zenitwomen и «Газпром»-Академии почтили память жертв Великой Отечественной войны на Пискаревском мемориале. pic.twitter.com/DZkSEXaYaY— ФК «Зенит» (@zenit_spb) May 9, 2021
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