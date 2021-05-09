Игроки «Зенита» посетили в День Победы Пискаревское кладбище

Футболисты «Зенита» в День Победы почтили память погибших участников Великой Отечественной войны. Видео доступно ниже.
«Игроки основного состава, женской команды и Академии почтили память жертв Великой Отечественной войны на Пискаревском мемориале», – сообщил «Зенит».
- С момента завершения Великой Отечественной войны прошло 76 лет.
- СССР в течение войны потерял более 27 миллионов человек.
- Накануне «Зенит» в гостях сыграл вничью с «Уфой» (0:0).
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Источник: твиттер «Зенита»