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  • Ракицкий – в День Победы: «Мы знаем цену чистого неба. Мира нам!»

Ракицкий – в День Победы: «Мы знаем цену чистого неба. Мира нам!»

9 мая 2021, 10:50
8

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий оставил пост в инстаграме в честь Дня Победы. Он призвал не забывать этот праздник.

«Много слов говорится каждый год, меньше тех, кто должен их слышать. Совсем мало осталось тех, должен чувствовать благодарность.В наших сердцах этот Великий День Великой Победы должен жить! В сердцах мы должны чтить память настоящих отважных и смелых, кто защитил Родину!

Спасибо за этот День! Спасибо за Победу! Мы знаем цену чистого неба. Мира нам!» – написал Ракицкий.

  • С момента завершения Великой Отечественной войны прошло 76 лет.
  • СССР в течение войны потерял более 27 миллионов человек.
  • Ракицкий родился в Днепропетровской области Украины, до трансфера в «Зенит» играл за сборную своей страны.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Ярослава Ракицкого
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Зенит Ракицкий Ярослав
Комментарии (8)
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razoryy
1620552916
Молодец Ярослав, наш человек которому память наших дедов не забывается
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vladik12
1620555079
Не Ярику, продавшему родину за газовые миллионы, рассуждать о дедах и Победе.
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BarStep
1620560041
Уважаемые коллеги по цеху любителей ФК РПЛ и не только РПЛ! с Праздником Вас Великого Подвига нашего Народа! Подвига всего народа бывшего Союза! Мы с Вами все разные, каждый со своим взглядом на происходящее вокруг и состоянием нашей футбольной лиги, но, думаю, нас объединяет в этой жизни одно - Великая победа Народа над фашизмом.. С Праздником друзья! (и недруги по футбольным пристрастиям)..
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Арч
1620649367
какое отношение этот сепар имеет к Украине?что про него в украинских новостях пишут?
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