Ракицкий – в День Победы: «Мы знаем цену чистого неба. Мира нам!»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий оставил пост в инстаграме в честь Дня Победы. Он призвал не забывать этот праздник.

«Много слов говорится каждый год, меньше тех, кто должен их слышать. Совсем мало осталось тех, должен чувствовать благодарность.В наших сердцах этот Великий День Великой Победы должен жить! В сердцах мы должны чтить память настоящих отважных и смелых, кто защитил Родину!

Спасибо за этот День! Спасибо за Победу! Мы знаем цену чистого неба. Мира нам!» – написал Ракицкий.

С момента завершения Великой Отечественной войны прошло 76 лет.

СССР в течение войны потерял более 27 миллионов человек.

Ракицкий родился в Днепропетровской области Украины, до трансфера в «Зенит» играл за сборную своей страны.