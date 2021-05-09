Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    2 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    3 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?

    Смолов и Баринов вместе с другими спортсменами спели «День Победы»

    Российские спортсмены в честь Дня Победы спели одноименную песню на музыку Давида Тухманова. Видео доступно ниже.

    В записи приняли участие футболисты «Локомотива» Федор Смолов и Дмитрий Баринов.

    • С момента завершения Великой Отечественной войны прошло 76 лет.
    • СССР в течение войны потерял более 27 миллионов человек.
    • «Локомотив» накануне сыграл вничью с «Динамо» (0:0).

    Ракицкий – в День Победы: «Мы знаем цену чистого неба. Мира нам!»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:25
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5665

      vladik12 49 минут назад

      Сестрички Аверины сасные.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85421
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru