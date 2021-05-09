Смолов и Баринов вместе с другими спортсменами спели «День Победы»

Сестрички Аверины сасные.
Российские спортсмены в честь Дня Победы спели одноименную песню на музыку Давида Тухманова. Видео доступно ниже.
В записи приняли участие футболисты «Локомотива» Федор Смолов и Дмитрий Баринов.
- С момента завершения Великой Отечественной войны прошло 76 лет.
- СССР в течение войны потерял более 27 миллионов человек.
- «Локомотив» накануне сыграл вничью с «Динамо» (0:0).
Наши спортсмены в честь праздника спели великую песню «День Победы» pic.twitter.com/w3s7EA9ZJV— Матч ТВ (@MatchTV) May 9, 2021
Ракицкий – в День Победы: «Мы знаем цену чистого неба. Мира нам!»