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    «Динамо» показало пролет парадных самолетов над «ВТБ Ареной»

    Самолеты, участвовавшие в параде в честь Дня Победы, пролетели над «ВТБ Ареной». Пресс-служба «Динамо» не упустила момент. Видео доступно ниже.

    «Парад Победы над «ВТБ Ареной».

    Авиационная часть главного парада страны традиционно прошла и над нашим стадионом. Атмосфера праздника – прямиком из дома бело-голубых.

    С Днeм Победы, динамовцы! Мирного неба вам над головой!» – написали москвичи.

    • С момента завершения Великой Отечественной войны прошло 76 лет.
    • СССР в течение войны потерял более 27 миллионов человек.
    • «Локомотив» накануне сыграл вничью с «Динамо» (0:0).

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    Источник: твиттер «Динамо»

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