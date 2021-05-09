«Динамо» показало пролет парадных самолетов над «ВТБ Ареной»

Самолеты, участвовавшие в параде в честь Дня Победы, пролетели над «ВТБ Ареной». Пресс-служба «Динамо» не упустила момент. Видео доступно ниже.

«Парад Победы над «ВТБ Ареной».

Авиационная часть главного парада страны традиционно прошла и над нашим стадионом. Атмосфера праздника – прямиком из дома бело-голубых.

С Днeм Победы, динамовцы! Мирного неба вам над головой!» – написали москвичи.

С момента завершения Великой Отечественной войны прошло 76 лет.

СССР в течение войны потерял более 27 миллионов человек.

«Локомотив» накануне сыграл вничью с «Динамо» (0:0).

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