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    Тренерский штаб «Рубина» возложил цветы к Вечному огню

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий и его коллеги почтили память жертв Великой Отечественной войны. Они возложили цветы к Вечному огню. Фото доступно ниже.

    В церемонии принял участие и сегодняшний именинник Олег Кузьмин. Ему исполнилось 40 лет.

    • С момента завершения Великой Отечественной войны прошло 76 лет.
    • СССР в течение войны потерял более 27 миллионов человек.
    • Накануне «Рубин» победил в Туле «Арсенал» (4:2).

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    Источник: твиттер «Рубина»

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +3159

      Semenycch 2 часа назад

      А футболистов Рубина День Победы не касается?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5659

      vladik12 > Semenycch 1 час назад

      Действительно: почему они не пошли с тренерами?

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