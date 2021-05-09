Тренерский штаб «Рубина» возложил цветы к Вечному огню

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий и его коллеги почтили память жертв Великой Отечественной войны. Они возложили цветы к Вечному огню. Фото доступно ниже.
В церемонии принял участие и сегодняшний именинник Олег Кузьмин. Ему исполнилось 40 лет.
- С момента завершения Великой Отечественной войны прошло 76 лет.
- СССР в течение войны потерял более 27 миллионов человек.
- Накануне «Рубин» победил в Туле «Арсенал» (4:2).
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Источник: твиттер «Рубина»