Тренерский штаб «Рубина» возложил цветы к Вечному огню

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий и его коллеги почтили память жертв Великой Отечественной войны. Они возложили цветы к Вечному огню. Фото доступно ниже.

В церемонии принял участие и сегодняшний именинник Олег Кузьмин. Ему исполнилось 40 лет.

С момента завершения Великой Отечественной войны прошло 76 лет.

СССР в течение войны потерял более 27 миллионов человек.

Накануне «Рубин» победил в Туле «Арсенал» (4:2).

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