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    Олич – о победе над «Краснодаром»: «Разницу сделали вышедшие на замену игроки»

    Главный тренер ЦСКА Ивица Олич после матча 29-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:1) обратил внимание на роль запасных. По ходу встречи москвичи уступали в счете.

    «Большая разница в сегодняшней игре и в других играх – дело в скамейке. Раньше у нас было практически только 11 игроков. Тяжело играть без замен. А сегодня у нас был большой выбор игроков. Те, кто вышли на замену, сделали разницу. Это главная причина», – сказал Олич.

    • «Краснодар» тренирует экс-тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.
    • Чтобы попасть в еврокубки, ЦСКА в последнем туре нужно обыгрывать «Динамо» и надеяться на потери конкурентов.
    • «Краснодар» может завершить сезон вне десятки.

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    Источник: «Чемпионат»

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