Олич – о победе над «Краснодаром»: «Разницу сделали вышедшие на замену игроки»

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич после матча 29-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:1) обратил внимание на роль запасных. По ходу встречи москвичи уступали в счете.

«Большая разница в сегодняшней игре и в других играх – дело в скамейке. Раньше у нас было практически только 11 игроков. Тяжело играть без замен. А сегодня у нас был большой выбор игроков. Те, кто вышли на замену, сделали разницу. Это главная причина», – сказал Олич.