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    Гендиректор «Монако»: «50-60 миллионов за Головина – это вполне здравые цифры»

    Генеральный директор «Монако» Олег Петров поделился мнением о трансферном потенциале полузащитника Александра Головина.

    «По Головину конкретного карьерного плана у нас нет. Хотим, чтобы он максимально себя раскрыл как футболист. Он замечательный игрок и человек, надо чтобы Саша продолжал прогрессировать до тех пор, чтобы наступил момент, когда «Монако» будет для него уже мал.

    Сейчас парень продолжает двигаться вперед. Интерес к Головину есть, но полузащитник нужен «Монако». Вполне допускаю, что цена на Сашу сейчас составляет 50-60 миллионов евро, это вполне здравые цифры», – сказал Петров.

    • В текущем сезоне Головин провел за «Монако» 21 матч, забил 4 гола и сделал 8 ассистов.
    • Transfermarkt оценивает россиянина в 23 миллиона евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:34
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +1883

      FRZZ 1 час назад

      Реальная цена Головина максимум 20 миллионов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27905

      oyabun 2 часа назад

      С каких это успехов такие цифры рисуете? Приснились, что ли?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22069

      Боцман59rus 2 часа назад

      А какая статистика у Саши в ЛЧ, в играх за Монако? ...ах да, там же ни Головина, ни французов. Тогда все делим на два и не 3,14здим

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