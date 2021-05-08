Гендиректор «Монако»: «50-60 миллионов за Головина – это вполне здравые цифры»

Генеральный директор «Монако» Олег Петров поделился мнением о трансферном потенциале полузащитника Александра Головина.
«По Головину конкретного карьерного плана у нас нет. Хотим, чтобы он максимально себя раскрыл как футболист. Он замечательный игрок и человек, надо чтобы Саша продолжал прогрессировать до тех пор, чтобы наступил момент, когда «Монако» будет для него уже мал.
Сейчас парень продолжает двигаться вперед. Интерес к Головину есть, но полузащитник нужен «Монако». Вполне допускаю, что цена на Сашу сейчас составляет 50-60 миллионов евро, это вполне здравые цифры», – сказал Петров.
- В текущем сезоне Головин провел за «Монако» 21 матч, забил 4 гола и сделал 8 ассистов.
- Transfermarkt оценивает россиянина в 23 миллиона евро.
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Источник: «Матч ТВ»