Гендиректор «Монако»: «Мы следим за игроками из РПЛ»

Генеральный директор «Монако» Олег Петров рассказал о внимании скаутов клуба к чемпионату России.

«Мы следим за РПЛ. Для «Монако» нет принципиальной разницы откуда футболист, главное то, что он приносил большой вклад в успехи своей команды.

Приоритет российскому чемпионату мы не даем, это было бы определенным элементом давления. Но всегда приветствуем, когда рассматривают игрока из этой лиги.

Не так давно наши селекционеры приходили с некоторыми мыслями относительно РПЛ, что было гораздо приятнее, чем если бы эту задачу им поставил я. Но не буду говорить того, какие фамилии игроков называли наши скауты», – заявил Петров.