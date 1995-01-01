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    Гендиректор «Монако»: «Мы следим за игроками из РПЛ»

    Генеральный директор «Монако» Олег Петров рассказал о внимании скаутов клуба к чемпионату России.

    «Мы следим за РПЛ. Для «Монако» нет принципиальной разницы откуда футболист, главное то, что он приносил большой вклад в успехи своей команды.

    Приоритет российскому чемпионату мы не даем, это было бы определенным элементом давления. Но всегда приветствуем, когда рассматривают игрока из этой лиги.

    Не так давно наши селекционеры приходили с некоторыми мыслями относительно РПЛ, что было гораздо приятнее, чем если бы эту задачу им поставил я. Но не буду говорить того, какие фамилии игроков называли наши скауты», – заявил Петров.

    • В 2018 году «Монако» купил у ЦСКА полузащитника Александра Головина за 30 миллионов евро.
    • В текущем розыгрыше Лиги 1 монегаски идут на третьем месте.

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    Источник: «Матч ТВ»

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