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    РПЛ. «Ахмат» обыграл «Тамбов» и опередил в таблице «Краснодар»

    Предпоследний тур РПЛ стартовал с победы «Ахмата» над «Тамбовом», который досрочно занял последнее место. Грозненцы поднялись на десятую строчку.

    Владимир Ильин забил седьмой мяч в сезоне и установил свой рекорд результативности в сезоне РПЛ.

    Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур

    Ахмат (Грозный) – Тамбов – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Харин, 15; 2:0 – Полярус, 18; 2:1 – Архипов, 63; 3:1 – Ильин, 80.

    «Ахмат»: Шелия, Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Исмаэл (Быстров, 70), Харин, Полярус (Садулаев, 46 (Альсултанов, 69)), Янку (Алмаши, 46 (Х. Кадыров, 85)).

    «Тамбов»: Сямук, Денисов, Васиев, Кайков, Мартынов (Гигашвили, 83), Бавин, Алиев (Климов, 78), Кабахидзе (Ахмаев, 56), Карп (Терехов, 78), Герман, Архипов (Минаев, 83).

    Предупреждения: Исмаэл, 40; Садулаев, 67; Альсултанов, 72; Ильин, 78 – Кабахидзе, 4; Денисов, 87.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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