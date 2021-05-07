РПЛ. «Ахмат» обыграл «Тамбов» и опередил в таблице «Краснодар»

Предпоследний тур РПЛ стартовал с победы «Ахмата» над «Тамбовом», который досрочно занял последнее место. Грозненцы поднялись на десятую строчку.

Владимир Ильин забил седьмой мяч в сезоне и установил свой рекорд результативности в сезоне РПЛ.

Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур

Ахмат (Грозный) – Тамбов – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Харин, 15; 2:0 – Полярус, 18; 2:1 – Архипов, 63; 3:1 – Ильин, 80.

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Исмаэл (Быстров, 70), Харин, Полярус (Садулаев, 46 (Альсултанов, 69)), Янку (Алмаши, 46 (Х. Кадыров, 85)).

«Тамбов»: Сямук, Денисов, Васиев, Кайков, Мартынов (Гигашвили, 83), Бавин, Алиев (Климов, 78), Кабахидзе (Ахмаев, 56), Карп (Терехов, 78), Герман, Архипов (Минаев, 83).

Предупреждения: Исмаэл, 40; Садулаев, 67; Альсултанов, 72; Ильин, 78 – Кабахидзе, 4; Денисов, 87.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ