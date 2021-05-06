Гринвуд – самый молодой англичанин в истории «Манчестер Юнайтед», достигший отметки в 100 матчей

Ответный полуфинальный матч Лиги Европы против «Ромы» стал 100-м для нападающего Мэйсона Гринвуда в составе «Манчестер Юнайтед».

Воспитанник клуба достиг этой отметки в возрасте 19 лет и 217 дней. Это рекордный показатель для английских футболистов.

Среди всех игроков это третий результат в истории «МЮ» после Нормана Уайтсайда (18 лет и 329 дней) и Джорджа Беста (19 лет и 168 дней).