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    Радимов получил пять матчей дисквалификации за оскорбление арбитров и появление в судейской

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов дисквалифицирован на пять матчей за оскорбление арбитров матча первенства ПФЛ с «Тверью» (1:0) и вход в судейскую комнату после матча без разрешения.

    В судейскую также заходили президент «Твери» Мамука Аджоев и спортивный директор клуба Алексей Панфилов.

    «В матче «Тверь» – «Зенит-2» Радимов оскорблял судейскую бригаду на 12-й минуте и был удален, однако через 11 минут зашел в спортивное ядро и был еще раз удален в подтрибунное помещение. После матча без разрешения судьи и инспектора зашел в судейскую и оскорбил их.

    Аджоев оскорблял в нецензурной форме судейскую бригаду и инспектора, также угрожал судьям.

    Радимова за оскорбительное поведение и вход в судейскую, а также за неисполнение спортивной санкции в виде удаления дисквалифицирован на 5 матчей ПФЛ и оштрафован на 50 тысяч рублей.

    Спортивный директор Панфилов за появление в судейской комнате оштрафован на 50 тысяч рублей, за неявку на КДК без уважительной причины – на 30 тысяч. Мы обратились к Дюкову, чтобы он инициировал обращение в комитет по этике по Аджоеву», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

    • «Зенит-2» идет на 4-м месте а западной зоне ПФЛ.
    • «Тверь» занимает 3-ю строчку.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: -167

      Землякруглая 2 часа назад

      Бомжара, он и есть бомжара. Бомжарой на всю жизняь и останется.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1161

      Ловкий Бубен 2 часа назад

      у "фсейстраны" всё схвачено

      0
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    • ...
      Рейтинг: +567

      кран 3 часа назад

      2й тайм он на секторе болельщиков ФК "Тверь" сидел...

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