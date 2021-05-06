Радимов получил пять матчей дисквалификации за оскорбление арбитров и появление в судейской

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов дисквалифицирован на пять матчей за оскорбление арбитров матча первенства ПФЛ с «Тверью» (1:0) и вход в судейскую комнату после матча без разрешения.

В судейскую также заходили президент «Твери» Мамука Аджоев и спортивный директор клуба Алексей Панфилов.

«В матче «Тверь» – «Зенит-2» Радимов оскорблял судейскую бригаду на 12-й минуте и был удален, однако через 11 минут зашел в спортивное ядро и был еще раз удален в подтрибунное помещение. После матча без разрешения судьи и инспектора зашел в судейскую и оскорбил их.

Аджоев оскорблял в нецензурной форме судейскую бригаду и инспектора, также угрожал судьям.

Радимова за оскорбительное поведение и вход в судейскую, а также за неисполнение спортивной санкции в виде удаления дисквалифицирован на 5 матчей ПФЛ и оштрафован на 50 тысяч рублей.

Спортивный директор Панфилов за появление в судейской комнате оштрафован на 50 тысяч рублей, за неявку на КДК без уважительной причины – на 30 тысяч. Мы обратились к Дюкову, чтобы он инициировал обращение в комитет по этике по Аджоеву», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.