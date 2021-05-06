Бирмингем может принять финал Лиги чемпионов вместо Стамбула

Финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 между «Манчестер Сити» и «Челси» может пройти в английском Бирмингеме.
По информации журналиста Sky Sports Роба Дорсетта, «Астон Вилла» предложила УЕФА свой стадион в качестве альтернативы стамбульской арены «Ататюрк» для проведения финала ЛЧ.
Для проведения матча на «Вилла Парк» в краткие сроки должны быть проведены инфраструктурные работы. Сообщается, что УЕФА склоняется к проведению матча в Стамбуле, как и было запланировано.
- Финал ЛЧ состоится в Стамбуле 29 мая. На игру пустят 25 тысяч зрителей.
- Второй раз за последние три сезона финал Лиги чемпионов будет чисто английским.
Источник: твиттер Роба Дорсетта
Корреспонден Sky Sports. Аудитория в твиттере - более 46,7 тысяч подписчиков.