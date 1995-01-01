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    Бирмингем может принять финал Лиги чемпионов вместо Стамбула

    Финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 между «Манчестер Сити» и «Челси» может пройти в английском Бирмингеме.

    По информации журналиста Sky Sports Роба Дорсетта, «Астон Вилла» предложила УЕФА свой стадион в качестве альтернативы стамбульской арены «Ататюрк» для проведения финала ЛЧ.

    Для проведения матча на «Вилла Парк» в краткие сроки должны быть проведены инфраструктурные работы. Сообщается, что УЕФА склоняется к проведению матча в Стамбуле, как и было запланировано.

    • Финал ЛЧ состоится в Стамбуле 29 мая. На игру пустят 25 тысяч зрителей.
    • Второй раз за последние три сезона финал Лиги чемпионов будет чисто английским.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Роба Дорсетта

    Корреспонден Sky Sports. Аудитория в твиттере - более 46,7 тысяч подписчиков.

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +32

      sergybest 23 минуты назад

      Хотелось бы в Ньюкасле.

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      Рейтинг: +2594

      Питерский князь 42 минуты назад

      В Стамбуле, на улицах больше кошек только вшей.
      Зачем там проводить финал ЛЧ?
      Давайте на Зенит Арене!
      =))
      У нас хоть бакланы, вшей нет.

      0
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      Рейтинг: +2598

      FENIX-SL 2 часа назад

      и пусть!
      английский футбол заслужил

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