Каземиро – о вылете из Лиги чемпионов: «Челси» был лучше. Не стоит расстраиваться, нужно думать о матче Примеры против «Севильи»

Полузащитник «Реала» Каземиро призвал не расстраиваться по поводу вылета из Лиги чемпионов. По сумме двух полуфинальных матчей испанцы вылетели от «Челси».

«В первые 25 минут матча мы были лучше, было два момента у Карима Бензема. Потом соперник играл лучше. Теперь нам нужно думать о чемпионате.

Мы старались, но «Челси» оказался лучше. В этом сезоне у нас были травмы, коронавирусные потери, не было поддержки с трибун.

Расстраиваться не стоит, нужно думать о матче Примеры против «Севильи», – сказал Каземиро.