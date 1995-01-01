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    «Много болтал и не был лидером». Капелло раскритиковал игру Неймара в матче с «Ман Сити»

    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло раскритиковал игру нападающего «ПСЖ» Неймара в ответном матче 1/2 финала ЛЧ с «Манчестер Сити» (0:2).

    «Я надеялся, что Неймар сможет что-то сделать. Надеялся, что он будет более решительным.

    Он сделал много ненужных обводок и не был лидером. Лидер ведет команду к результату, а он слишком много болтал», – сказал Капелло.

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    Источник: Football Italia

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