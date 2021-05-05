«Много болтал и не был лидером». Капелло раскритиковал игру Неймара в матче с «Ман Сити»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло раскритиковал игру нападающего «ПСЖ» Неймара в ответном матче 1/2 финала ЛЧ с «Манчестер Сити» (0:2).
«Я надеялся, что Неймар сможет что-то сделать. Надеялся, что он будет более решительным.
Он сделал много ненужных обводок и не был лидером. Лидер ведет команду к результату, а он слишком много болтал», – сказал Капелло.
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Источник: Football Italia