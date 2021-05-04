«Спартак» объявит имя нового главного тренера после 16 мая

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал последние слухи о выборе нового тренера для команды.
По его словам, клуб планирует объявить имя преемника Доменико Тедеско во второй половине мая.
«Я уже не успеваю следить за количеством финальных кандидатов: Гарсия, другой Гарсия, Жардим, Бенитес, Витория.
Можете продолжать список до бесконечности. Все узнаeте после 16 мая», – сказал Фетисов.
- Ранее в «Спартаке» подтвердили, что команду возглавит иностранный специалист, выигравший несколько трофеев.
- По итогам 28 туров москвичи занимают второе место в таблице РПЛ.
Источник: «Чемпионат»