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    «Спартак» объявит имя нового главного тренера после 16 мая

    Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал последние слухи о выборе нового тренера для команды.

    По его словам, клуб планирует объявить имя преемника Доменико Тедеско во второй половине мая.

    «Я уже не успеваю следить за количеством финальных кандидатов: Гарсия, другой Гарсия, Жардим, Бенитес, Витория.

    Можете продолжать список до бесконечности. Все узнаeте после 16 мая», – сказал Фетисов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:57
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3131

      Semenycch 1 минуту назад

      Новость о том, что губастая и сисястая дура вошла в руководство клуба все равно важнее.

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      Рейтинг: +14958

      derrik2000 11 минут назад

      Из тех, кого озвучили, самый вероятный кандидат на мой взгляд - Индржих Трпишовски из Славии: денег не так много попросит, хочет, по всей видимости, многого добиться в своей деятельности, пока не "сбитый лётчик", как многие из озвученных.
      В оющем, потенциально - второй Мауриньо )))) (тоже НИКОГДА не играл профессионально в футбол).

      Ставлю на Индржиха Трпишовски! ))

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      Рейтинг: +116

      Shamil79 18 минут назад

      9 марта 2021 года Йоахим Лёв заявил, что летом покинет пост главного тренера сборной, несмотря на действующий контракт

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