«Спартак» объявит имя нового главного тренера после 16 мая

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал последние слухи о выборе нового тренера для команды.

По его словам, клуб планирует объявить имя преемника Доменико Тедеско во второй половине мая.

«Я уже не успеваю следить за количеством финальных кандидатов: Гарсия, другой Гарсия, Жардим, Бенитес, Витория.

Можете продолжать список до бесконечности. Все узнаeте после 16 мая», – сказал Фетисов.