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«Спартак» объявит имя нового главного тренера после 16 мая

4 мая 2021, 18:57
29

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал последние слухи о выборе нового тренера для команды.

По его словам, клуб планирует объявить имя преемника Доменико Тедеско во второй половине мая.

«Я уже не успеваю следить за количеством финальных кандидатов: Гарсия, другой Гарсия, Жардим, Бенитес, Витория.

Можете продолжать список до бесконечности. Все узнаeте после 16 мая», – сказал Фетисов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (29)
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порт
1620147028
После 16 мая? 30 августа?
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Влад-20
1620147511
Ждут когда Тедеско в самолет сядет ?
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Pupsspb
1620147587
Скорее всего тренером Спартака станет или Валуев или актёр Дмитрий Назаров. Возможно так же все же уговорят Митю Фомина
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АртурZaСМ
1620147655
Обещали ТОП тренера, но что-то мне подсказывает, что привезут какого-нибудь вафлёра, с которым мы еще пару лет потеряем. Сдается мне, что Тедеско только только нашел нужную нить...
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vladimir-7
1620148982
16 мая последняя игра с Ахматом, вот после игры и объявят.
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ГенГриг
1620149169
А,Не пора ли наконец сделать по уму ! Пригласить тренера из своих ( И не трогать его лет 5-6) ,желательно из спартачей . Что бы, дух наш был и бились за честь команды и за страну.Да и костяк команды должен быть свой. То что вчера показал спартак. Бей беги , выноси, догоняй.Это уже не смешно было, а больно и печально.Ни мысли , ни игры... Понимаю , другое время, не те устои , нравы мораль и т.д. Да к черту мне ваша мораль и устои, бизнесмены хреновы( это к руководству) Я, хочу видеть как пацаны и желательно свои , творят и умирают (в игровом смысле) за команду ,за страну...
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seth343
1620150453
Во б-ля интригу разводят.
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Кузьмич на трибуне
1620156235
Что то мне кажется , что это имя всем известно. Подозреваю , что это Каррера. Я так думаю что все спартачи будут вполне довольны. Если ошибся , то прошу в мой город камни не кидать.
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NewLife
1620208442
Я склонясь к Леву. Друг чабан мог с ним перетереть и пригласить в Рашу, а так что ему светит кроме бундеса, а здесь возможно ЛЧ. Сделает в Спартаке в защите ordnung, позвав пару надежных немцев.
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derrik2000
1620216192
Сегодня с Телеграм: "Больше месяца назад португальские СМИ писали, что Руй Витория ведёт переговоры со «Спартаком». Не верилось. Сейчас верю. Португальцы докладывают, что последние детали контракта согласованы. Кстати, вижу связь этих новостей с сообщениями, что «Спартак» интересуется опорником «Бенфики» Шикиньо, который пришёл в клуб как раз при Витории. Видимо, новый тренер красно-белых хочет забрать игрока с собой на Русь. Честно говоря, думал, что будет более именитый тренер. Чуть-чуть разочарован. Но с другой стороны, как я уже писал, никакой разницы в том, кто будет тренировать «Спартак» нет. Дело случая. "
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