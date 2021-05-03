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  • Агент Кайо – об уходе из «Краснодара»: «Это не так. Возможно, клуб скоро передумает»

Агент Кайо – об уходе из «Краснодара»: «Это не так. Возможно, клуб скоро передумает»

3 мая 2021, 16:35
3

Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо, прокомментировал информацию Metaratings об уходе своего клиента из клуба в летнее трансферное окно. Сообщалось, что 25-летним бразильцем недоволен Виктор Гончаренко.

«Пока эта информация не соответствует действительности. Возможно, клуб скоро передумает, но на сегодняшний день, уверяю вас, что это не так.

Недоволен ли им Гончаренко? Я не знаю. Пока у нас та информация, которую я вам сказал», – цитирует Хеновеса «Спорт-Экспресс».

  • Кайо провел 22 матча в текущем сезоне РПЛ.
  • Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Кайо
Комментарии (3)
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Fusballer
1620049259
Да нафиг он нужен. Ничем не лучше местных ребят.
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PAREVG.
1620052735
Бесполезный, постоянно пожарящий в обороне игрок, а что он творил в еврокубках.... Такой же как и Мурило в Локомотиве. Вопрос в другом, кому он такой вообще нужен???
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zigbert
1620066870
Вот Гончаренко пусть и позаботится о его судьбе.
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