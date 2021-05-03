Агент Кайо – об уходе из «Краснодара»: «Это не так. Возможно, клуб скоро передумает»

Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо, прокомментировал информацию Metaratings об уходе своего клиента из клуба в летнее трансферное окно. Сообщалось, что 25-летним бразильцем недоволен Виктор Гончаренко.
«Пока эта информация не соответствует действительности. Возможно, клуб скоро передумает, но на сегодняшний день, уверяю вас, что это не так.
Недоволен ли им Гончаренко? Я не знаю. Пока у нас та информация, которую я вам сказал», – цитирует Хеновеса «Спорт-Экспресс».
- Кайо провел 22 матча в текущем сезоне РПЛ.
- Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»