Агент Кайо – об уходе из «Краснодара»: «Это не так. Возможно, клуб скоро передумает»

Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо, прокомментировал информацию Metaratings об уходе своего клиента из клуба в летнее трансферное окно. Сообщалось, что 25-летним бразильцем недоволен Виктор Гончаренко.

«Пока эта информация не соответствует действительности. Возможно, клуб скоро передумает, но на сегодняшний день, уверяю вас, что это не так.

Недоволен ли им Гончаренко? Я не знаю. Пока у нас та информация, которую я вам сказал», – цитирует Хеновеса «Спорт-Экспресс».