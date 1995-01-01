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    Агент Кайо – об уходе из «Краснодара»: «Это не так. Возможно, клуб скоро передумает»

    Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо, прокомментировал информацию Metaratings об уходе своего клиента из клуба в летнее трансферное окно. Сообщалось, что 25-летним бразильцем недоволен Виктор Гончаренко.

    «Пока эта информация не соответствует действительности. Возможно, клуб скоро передумает, но на сегодняшний день, уверяю вас, что это не так.

    Недоволен ли им Гончаренко? Я не знаю. Пока у нас та информация, которую я вам сказал», – цитирует Хеновеса «Спорт-Экспресс».

    • Кайо провел 22 матча в текущем сезоне РПЛ.
    • Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3474

      Fusballer 55 минут назад

      Да нафиг он нужен. Ничем не лучше местных ребят.

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