Metaratings: Кайо летом уйдет из «Краснодара». Им недоволен Гончаренко

Бесполезный, постоянно пожарящий в обороне игрок, а что он творил в еврокубках....
Такой же как и Мурило в Локомотиве.
Защитник «Краснодара» Кайо покинет клуб в летнее трансферное окно.
По информации Metaratings, главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко недоволен игрой 25-летнего бразильца и в ближайшее время обсудит с клубом иностранных кандидатов на его замену.
- Кайо провел 22 матча в текущем сезоне РПЛ.
- Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.
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