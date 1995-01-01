Metaratings: Кайо летом уйдет из «Краснодара». Им недоволен Гончаренко

Защитник «Краснодара» Кайо покинет клуб в летнее трансферное окно.

По информации Metaratings, главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко недоволен игрой 25-летнего бразильца и в ближайшее время обсудит с клубом иностранных кандидатов на его замену.

Кайо провел 22 матча в текущем сезоне РПЛ.

Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.

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