Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?
    2 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    3 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?

    Metaratings: Кайо летом уйдет из «Краснодара». Им недоволен Гончаренко

    Защитник «Краснодара» Кайо покинет клуб в летнее трансферное окно.

    По информации Metaratings, главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко недоволен игрой 25-летнего бразильца и в ближайшее время обсудит с клубом иностранных кандидатов на его замену.

    • Кайо провел 22 матча в текущем сезоне РПЛ.
    • Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.

    Мусаев – о трансферах «Краснодара»: «Я ошибся, взяв Кайо, Вилену, Намли и Камболова»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:59
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2663

      PAREVG. 21 минуту назад

      Бесполезный, постоянно пожарящий в обороне игрок, а что он творил в еврокубках....
      Такой же как и Мурило в Локомотиве.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4496

      sochi-2013 29 минут назад

      Приплатить придется, чтобы забрали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11859

      Skull_Boy 1 час назад

      Ну Мустафа молодец сбагрил игрока сборной в аренду в Нидерланды, оставив при этом убогого Сорокина и белого немытого русского на которого без слез не взглянешь и переставил ОПОРНИКА в защиту, а который там не разу не игравший, а теперь он виноват БРАВО

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +467

      dragoon000320 1 час назад

      а от Васина он что то не спешил избавляться...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1301

      PassCSKA > dragoon000320 1 час назад

      ну Васин по-русски хотя бы говорит... единственный плюс его наверно)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6165

      Рубинище > PassCSKA 34 минуты назад

      паспорт-это единственный плюсище

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1301

      PassCSKA 1 час назад

      Слава яйцам, хоть Михалыч не слепой

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +467

      Hoahin 1 час назад

      Давно пора, бездарный игрок

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85190
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru