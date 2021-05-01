Слуцкий: «Не хочу комментировать судейство, потому что я перегибаю палку»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после матча 28-го тура РПЛ против «Динамо» (2:0) отказался комментировать судейство. Казанцы с 54-й минуты играли в меньшинстве.
«Удаление Ильи Самошникова? Не хочу комментировать, потому что я перегибаю палку. Всe, что хотел, я уже сказал. С каждым разом только утверждаюсь в своeм мнении», – сказал тренер.
- Матч в поле обслуживал Виталий Мешков.
- «Рубин» на 3 очка отстает от зоны Лиги чемпионов.
- В следующем туре казанцы сыграют с «Арсеналом» (8 мая).
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Источник: «Чемпионат»