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    Слуцкий: «Не хочу комментировать судейство, потому что я перегибаю палку»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после матча 28-го тура РПЛ против «Динамо» (2:0) отказался комментировать судейство. Казанцы с 54-й минуты играли в меньшинстве.

    «Удаление Ильи Самошникова? Не хочу комментировать, потому что я перегибаю палку. Всe, что хотел, я уже сказал. С каждым разом только утверждаюсь в своeм мнении», – сказал тренер.

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    Источник: «Чемпионат»

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