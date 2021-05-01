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  • Деспотович – после победы над «Динамо»: «Доказал всем, что я лучший»

Деспотович – после победы над «Динамо»: «Доказал всем, что я лучший»

1 мая 2021, 17:28
2

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович подвел итог матча 28-го тура РПЛ против «Динамо» (2:0). Серб забил решающий гол на 15-й минуте.

«Для меня это было самая важная игра в году, после матча хотелось плакать. Мне мешала травма, но тренер доверял мне играть даже на одной ноге. Болельщики не знают, что я играл с травмой, но в последние пару дней я чувствовал себя лучше.

Я постоянно говорил, что я лучший, а мне отвечали, что это только на словах. Сегодня я доказал всем. Спасибо команде и всем, надо выиграть оставшиеся матчи. 12 голов за сезон? Я забивал 17 в Казахстане. Это благодаря Леониду Слуцкому я много забивал на последних минутах, а он меня не заменял. Самое важное – это доверие тренера.

Шансы на ЛЧ? Есть шансы попасть в Европу, это была наша задача, но кто знает, если выиграем, то, может, попадeм в квалификацию ЛЧ», – сказал Деспотович.

  • Серб в списке бомбардиров сезона РПЛ идет 4-м.
  • «Рубин» на 3 очка отстает от зоны Лиги чемпионов.
  • В следующем туре казанцы сыграют с «Арсеналом» (8 мая).

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Рубин Динамо Деспотович Джордже
Комментарии (2)
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zra78
1619879631
Да после той статьи где он предлагал себя Барсе,уже было понятно:дурачок!
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житель СПб
1619894659
Дельное во всей этой говорильне только то, что Слуцкий в нем кое-что разглядел и ему доверяет. И есть результат.
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