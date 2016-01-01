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    Деспотович – после победы над «Динамо»: «Доказал всем, что я лучший»

    Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович подвел итог матча 28-го тура РПЛ против «Динамо» (2:0). Серб забил решающий гол на 15-й минуте.

    «Для меня это было самая важная игра в году, после матча хотелось плакать. Мне мешала травма, но тренер доверял мне играть даже на одной ноге. Болельщики не знают, что я играл с травмой, но в последние пару дней я чувствовал себя лучше.

    Я постоянно говорил, что я лучший, а мне отвечали, что это только на словах. Сегодня я доказал всем. Спасибо команде и всем, надо выиграть оставшиеся матчи. 12 голов за сезон? Я забивал 17 в Казахстане. Это благодаря Леониду Слуцкому я много забивал на последних минутах, а он меня не заменял. Самое важное – это доверие тренера.

    Шансы на ЛЧ? Есть шансы попасть в Европу, это была наша задача, но кто знает, если выиграем, то, может, попадeм в квалификацию ЛЧ», – сказал Деспотович.

    • Серб в списке бомбардиров сезона РПЛ идет 4-м.
    • «Рубин» на 3 очка отстает от зоны Лиги чемпионов.
    • В следующем туре казанцы сыграют с «Арсеналом» (8 мая).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1311

      elessar arnor 1 час назад

      в казахстане 17 мячей, интригующе

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      Рейтинг: +29079

      zra78 2 часа назад

      Да после той статьи где он предлагал себя Барсе,уже было понятно:дурачок!

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