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    Football Italia: Спаллетти, Гальтье и Итальяно – кандидаты на замену Гаттузо в «Наполи»

    «Наполи» занимается поиском нового главного тренера, который заменит по окончании сезона Дженнаро Гаттузо.

    По информации Football Italia, на сегодняшний день в шорт-лист неаполитанского клуба входят три специалиста – это Лучано Спаллетти, Кристоф Гальтье и Винченцо Итальяно.

    • По итогам 33 туров «Наполи» идет на четвертом месте в Серии А.
    • Спаллетти остается без работы с мая 2019 года. Последний клуб – «Интер».
    • Гальтье с декабря 2017 года возглавляет «Лилль». Контракт между сторонами истекает 30 июня.
    • Итальяно с лета 2019 года тренирует «Специю». При нем команда вышла в Серию А.

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    Источник: Football Italia

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