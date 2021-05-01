Football Italia: Спаллетти, Гальтье и Итальяно – кандидаты на замену Гаттузо в «Наполи»

«Наполи» занимается поиском нового главного тренера, который заменит по окончании сезона Дженнаро Гаттузо.
По информации Football Italia, на сегодняшний день в шорт-лист неаполитанского клуба входят три специалиста – это Лучано Спаллетти, Кристоф Гальтье и Винченцо Итальяно.
- По итогам 33 туров «Наполи» идет на четвертом месте в Серии А.
- Спаллетти остается без работы с мая 2019 года. Последний клуб – «Интер».
- Гальтье с декабря 2017 года возглавляет «Лилль». Контракт между сторонами истекает 30 июня.
- Итальяно с лета 2019 года тренирует «Специю». При нем команда вышла в Серию А.
Источник: Football Italia