Football Italia: Спаллетти, Гальтье и Итальяно – кандидаты на замену Гаттузо в «Наполи»

«Наполи» занимается поиском нового главного тренера, который заменит по окончании сезона Дженнаро Гаттузо.

По информации Football Italia, на сегодняшний день в шорт-лист неаполитанского клуба входят три специалиста – это Лучано Спаллетти, Кристоф Гальтье и Винченцо Итальяно.