Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Президент «Баварии»: «Рекордная компенсация за Нагельсмана? Не верьте слухам»

Президент «Баварии»: «Рекордная компенсация за Нагельсмана? Не верьте слухам»

30 апреля 2021, 14:29
2

Президент «Баварии» Херберт Хайнер ответил на вопрос о выкупе у «РБ Лейпциг» тренера Юлиана Нагельсмана.

«Бавария» – одна из лучших команд Европы, и ей нужен лучший тренер. Нам удалось добиться этого, подписав Нагельсманна.

Рекордная компенсация? Нам пришлось договариваться с «Лейпцигом», потому что Нагельсман был связан контрактом. И не верьте слухам о сумме», – сказал Хайнер.

  • Нагельсман возглавит «Баварию» с 1 июля.
  • Контракт между сторонами будет рассчитан до 2026 года.
  • Сообщалось, что мюнхенцы заплатят за тренера до 20 миллионов евро.

Источник: Abendzeitung
Германия. Бундеслига Бавария РБ Лейпциг Нагельсман Юлиан
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cules2013
1619787917
Баварцы подмяли под себя всю лигу. Другие клубы это не бесит?
Ответить
sergeypcn3fokin
1619792296
Горячие девушки хотят основательно траха во все дырки, дают без денег и разговоров ----- http://srt.vg/hotelka
Ответить
Главные новости
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
4
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
3
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
6
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
4
«Как это пенальти?»: Шнякин – о скандале в Воронеже
Вчера, 22:07
9
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
Вчера, 22:02
22
РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3)
Вчера, 21:59
1
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
Вчера, 21:35
3
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
Вчера, 21:01
2
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
Вчера, 20:45
2
Все новости
Все новости
Нойер провел 600-й матч за «Баварию» – больше игр только у четырех футболистов
Вчера, 08:16
Бундеслига. «Бавария» стартовала с унижения «Штутгарта» (5:1)
28 августа
Фото«Бавария» продала полузащитника за 14+5 миллионов
28 августа
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
27 августа
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
27 августа
Фото«Лейпциг» вернул форварда, проданного 3 года назад за 60 миллионов
25 августа
«Барселона» отказалась от форварда за 50 миллионов
25 августа
Видео85 человек пострадали в беспорядках на матче Кубка Германии, из них 35 полицейских
23 августа
5
Компани сказал, чего ждать от «Баварии» после победы в Суперкубке Германии
23 августа
Клуб Бундеслиги забил 10 голов за тайм в Кубке и одержал крупнейшую победу в своей истории
22 августа
1
ФотоКейн получил «Золотую бутсу»
19 августа
3
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
19 августа
Мусиала потерял сознание второй раз за три дня
18 августа
3
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
18 августа
2
ФотоДортмундская «Боруссия» купила за 32 миллиона полузащитника, которым интересовались «Зенит» и ЦСКА
17 августа
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
17 августа
9
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
16 августа
5
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
16 августа
7
ФотоМусиала едва не умер во время матча
15 августа
7
Мнение Гусева о возвращении Шварца в «Динамо»
15 августа
1
«Спартаку» предложили подписать Горецку
14 августа
11
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
14 августа
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
12 августа
1
«Бавария» интересуется футболистом сборной Бразилии
12 августа
1
У кандидата в депутаты Госдумы нашлось 9 тысяч акций клуба Бундеслиги
12 августа
3
Соболев сравнил себя с Кейном: «Стилистически мне близок»
9 августа
11
ФотоУ игрока «Вердера» сняли колеса с машины
8 августа
4
Фото«Комо» арендовал экс-игрока сборной Бразилии и «Манчестер Сити»
7 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+