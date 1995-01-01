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    Президент «Баварии»: «Рекордная компенсация за Нагельсмана? Не верьте слухам»

    Президент «Баварии» Херберт Хайнер ответил на вопрос о выкупе у «РБ Лейпциг» тренера Юлиана Нагельсмана.

    «Бавария» – одна из лучших команд Европы, и ей нужен лучший тренер. Нам удалось добиться этого, подписав Нагельсманна.

    Рекордная компенсация? Нам пришлось договариваться с «Лейпцигом», потому что Нагельсман был связан контрактом. И не верьте слухам о сумме», – сказал Хайнер.

    • Нагельсман возглавит «Баварию» с 1 июля.
    • Контракт между сторонами будет рассчитан до 2026 года.
    • Сообщалось, что мюнхенцы заплатят за тренера до 20 миллионов евро.

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    Источник: Abendzeitung

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11894

      Cules2013 41 минуту назад

      Баварцы подмяли под себя всю лигу. Другие клубы это не бесит?

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