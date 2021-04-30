Президент «Баварии»: «Рекордная компенсация за Нагельсмана? Не верьте слухам»

Президент «Баварии» Херберт Хайнер ответил на вопрос о выкупе у «РБ Лейпциг» тренера Юлиана Нагельсмана.

«Бавария» – одна из лучших команд Европы, и ей нужен лучший тренер. Нам удалось добиться этого, подписав Нагельсманна.

Рекордная компенсация? Нам пришлось договариваться с «Лейпцигом», потому что Нагельсман был связан контрактом. И не верьте слухам о сумме», – сказал Хайнер.