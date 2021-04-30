Президент «Баварии»: «Рекордная компенсация за Нагельсмана? Не верьте слухам»

Президент «Баварии» Херберт Хайнер ответил на вопрос о выкупе у «РБ Лейпциг» тренера Юлиана Нагельсмана.
«Бавария» – одна из лучших команд Европы, и ей нужен лучший тренер. Нам удалось добиться этого, подписав Нагельсманна.
Рекордная компенсация? Нам пришлось договариваться с «Лейпцигом», потому что Нагельсман был связан контрактом. И не верьте слухам о сумме», – сказал Хайнер.
- Нагельсман возглавит «Баварию» с 1 июля.
- Контракт между сторонами будет рассчитан до 2026 года.
- Сообщалось, что мюнхенцы заплатят за тренера до 20 миллионов евро.
Источник: Abendzeitung