Кумана удалили в игре с «Гранадой». Ему грозит дисквалификация на матчи с «Валенсией» и «Атлетико»

В перенесенном матче 33-го тура Примеры «Барселона» на своем поле уступила «Гранаде» со счетом 1:2.

Во втором тайме главный тренер каталонской команды Рональд Куман получил прямую красную карточку за некорректное высказывание в адрес резервного судьи.

По информации AS, голландца могут наказать дисквалификацией на две игры. В таком случае он не сможет руководить «Барсой» в поединках с «Валенсией» и «Атлетико».