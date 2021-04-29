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    Кумана удалили в игре с «Гранадой». Ему грозит дисквалификация на матчи с «Валенсией» и «Атлетико»

    В перенесенном матче 33-го тура Примеры «Барселона» на своем поле уступила «Гранаде» со счетом 1:2.

    Во втором тайме главный тренер каталонской команды Рональд Куман получил прямую красную карточку за некорректное высказывание в адрес резервного судьи.

    По информации AS, голландца могут наказать дисквалификацией на две игры. В таком случае он не сможет руководить «Барсой» в поединках с «Валенсией» и «Атлетико».

    • «Барселона» идет на третьем месте в таблице Примеры.
    • Гостевой матч против «Валенсии» состоится 2 мая, а домашний с «Атлетико» – 8 мая.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: AS

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    29.04.2021 23:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +46929

      portero 6 секунд назад

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